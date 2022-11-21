Гладков: Из плена освободили шестерых белгородцев

Гладков сообщил о шести освобождённых из плена белгородцах

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При этом ещё есть люди, которые остаются в плену. О ситуации губернатор кратко рассказал в ходе пресс-конференции 21 ноября. Глава региона отметил, что он остаётся на связи с омбудсменом по правам человека.