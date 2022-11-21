Фёдор Емельяненко проведёт финальный в своей карьере бой с Райаном Бейдером

Фёдору Емельяненко 46 лет. За свою спортивную карьеру он одержал 40 побед и шесть поражений. В октябре 2021 года Последний Император победил в поединке с американцем Тимоти Джонсоном. Тогда утверждалось, что это будет финальный бой для Емельяненко, однако спустя время планы изменились.