Фёдор Емельяненко проведёт финальный в своей карьере бой с Райаном Бейдером

Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко 4 февраля проведёт, возможно, финальный бой в своей карьере. Его соперником станет американец Райан Бейдер. Турнир состоится в Лос-Анджелесе. Этот бой станет главным на турнире Bellator 290.
Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер уже были соперниками. В результате боя в 2019 году американец победил Последнего Императора. Теперь бойцам вновь предстоит побороться за титул чемпиона Bellator.
Фёдору Емельяненко 46 лет. За свою спортивную карьеру он одержал 40 побед и шесть поражений. В октябре 2021 года Последний Император победил в поединке с американцем Тимоти Джонсоном. Тогда утверждалось, что это будет финальный бой для Емельяненко, однако спустя время планы изменились.
Отметим, что ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков ранее победил американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288.