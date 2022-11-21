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«Дом Петренко» в Белгородской области не сдадут в этом году

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
Это подтвердил министр культуры Белгородской области Константин Курганский. В настоящее время строительная готовность объекта — 30%.

Как отметила руководитель регионального минстроя Оксана Козлитина, по областным программам под особым контролем остаются три культурных объекта. Это ветряная мельница в селе Демидовка Краснояружского района. Готовность — 43%. Детская музыкальная школа № 3 (работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом») в Старом Осколе. Готовность — 43%. А также «Дом Петренко» в Грайвороне. Готовность — 30%.

Судя по отчёту, глава региона Вячеслав Гладков отметил, что «Дом Петренко» в этом году не сдадут. Это подтвердил Курганский.

По «Дому Петренко» основные риски. Думаю, в этом году он сдан не будет. На объекте в Старом Осколе сейчас тоже только семь человек. Этого недостаточно. В выходные только окна начали вставлять. По мельнице отрабатывал лично с подрядчиком. Он свои обязательства подтверждает. Для него это небольшой объём работы.
Константин Курганский

Гладков поручил Козлитиной подготовить предложения, за счёт каких средств будут выполнены работы на объектах в следующем году.

 

 

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#Культура#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук#Оксана Козлитина#Объект культурного наследия#Ремонт#Сроки
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