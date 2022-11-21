«Дом Петренко» в Белгородской области не сдадут в этом году

Как отметила руководитель регионального минстроя Оксана Козлитина, по областным программам под особым контролем остаются три культурных объекта. Это ветряная мельница в селе Демидовка Краснояружского района. Готовность — 43%. Детская музыкальная школа № 3 (работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом») в Старом Осколе. Готовность — 43%. А также «Дом Петренко» в Грайвороне. Готовность — 30%.