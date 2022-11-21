Делавшим операцию в бронежилетах белгородским врачам вручили благодарности министра

Губернатор Вячеслав Гладков вручил двум врачам из Валуек федеральные награды. Они провели уникальную операцию и спасли жизнь сержанта Николая Пасенкова, которого ранили в ходе спецоперации на Украине. Медики получили благодарность министра здравоохранения.