Делавшим операцию в бронежилетах белгородским врачам вручили благодарности министра

Губернатор Вячеслав Гладков вручил двум врачам из Валуек федеральные награды. Они провели уникальную операцию и спасли жизнь сержанта Николая Пасенкова, которого ранили в ходе спецоперации на Украине. Медики получили благодарность министра здравоохранения.
Награды медработникам вручили во время оперативного заседания регионального правительства. Врачам пришлось работать в бронежилетах. Их заслуги отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Заведующая хирургическим отделением Надежда Бондаренко и медсестра травматологического отделения Юлия Шальнева извлекали из груди военного неразорвавшийся боеприпас.
Мурашко назвал медиков героями. Они боролись за жизнь пациента в сложнейших опасных условиях. После операции сержанта увезли на реабилитацию в Москву.
Более восьми месяцев белгородским медикам приходится бороться за жизни раненых. В марте белгородские врачи спасли жизнь 15-летней харьковчанки. Неподалёку от неё взорвался снаряд.
Ранее сообщалось, что в Шебекино ранило 15-летнюю девушку. Она находится в тяжёлом состоянии. Её госпитализировали. Лечить юную жительницу региона будут в столице.
С начала спецоперации в регионе погибли 18 мирных жителей. В общей сложности из-за обстрелов пострадали 69 белгородцев.