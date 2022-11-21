Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Делавшим операцию в бронежилетах белгородским врачам вручили благодарности министра

Сегодня, 11:49
Врачи Валуйской ЦРБ спали жизнь военнослужащего, раненного в ходе СВО. За профессионализм им вручили благодарность министра здравоохранения РФ, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Вячеслав Гладков вручил двум врачам из Валуек федеральные награды. Они провели уникальную операцию и спасли жизнь сержанта Николая Пасенкова, которого ранили в ходе спецоперации на Украине. Медики получили благодарность министра здравоохранения.

Награды медработникам вручили во время оперативного заседания регионального правительства. Врачам пришлось работать в бронежилетах. Их заслуги отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Заведующая хирургическим отделением Надежда Бондаренко и медсестра травматологического отделения Юлия Шальнева извлекали из груди военного неразорвавшийся боеприпас.

Мурашко назвал медиков героями. Они боролись за жизнь пациента в сложнейших опасных условиях. После операции сержанта увезли на реабилитацию в Москву.

Более восьми месяцев белгородским медикам приходится бороться за жизни раненых. В марте белгородские врачи спасли жизнь 15-летней харьковчанки. Неподалёку от неё взорвался снаряд.

Ранее сообщалось, что в Шебекино ранило 15-летнюю девушку. Она находится в тяжёлом состоянии. Её госпитализировали. Лечить юную жительницу региона будут в столице.

С начала спецоперации в регионе погибли 18 мирных жителей. В общей сложности из-за обстрелов пострадали 69 белгородцев. 

Настоящие герои! Мурашко поблагодарил белгородских врачей за операцию в бронежилетах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский врач разработал новый вариант кровоостанавливающего турникетаВрачи уезжают из Белгородской области из-за обстрелов
#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Врачи#Операция в бронежилетах#Неразорвавшийся боеприпас
Подпишитесь
Почему президент севастопольской Федерации бокса строит дома в Белгороде
Сегодня, 08:15
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
19 ноября, 20:49
Фёдор Емельяненко проведёт финальный в своей карьере бой с Райаном Бейдером
Сегодня, 11:41
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Сегодня, 06:41
Что не так с канализацией в элитном ЖК «Лимон» под Белгородом?
Сегодня, 09:03
Белгородец погиб при обороне Сватово в ЛНР
Сегодня, 10:54