Что не так с канализацией в элитном ЖК «Лимон» под Белгородом?

Разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию в ЖК «Лимон» выдавались в мае 2017 года по улице Бульварная и в 2019 году — по улице Белогорская, 1 и 3. По состоянию на 14 ноября 2022 года в ЖК «Лимон» зарегистрировано 344 человека.