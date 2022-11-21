Что не так с канализацией в элитном ЖК «Лимон» под Белгородом?

В начале ноября во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову пожаловался житель ЖК «Лимон» в Дубовом. По словам белгородца, жители жилого комплекса страдают от проблем с канализацией: «Канализация разливается по всему микрорайону, затапливает жителей первых этажей».
Губернатор сообщил, что уже год занимается этим вопросом по ЖК «Лимон». По его словам, идёт конфликт с собственником и управляющей компанией. 3 ноября замгубернатора Константин Полежаев должен был посетить жилой комплекс, чтобы договориться о решении наболевшей проблемы.
Чтобы подробнее разобраться в ситуации и узнать, чем закончилась поездка в ЖК Константина Полежаева, редакция «Бел.Ру» направила официальные запросы в правительство области и администрацию Белгородского района.
По результатам неоднократных совещаний и встреч с жителями комплекса было принято решение заключить между ГУП «Белоблводоканал» и администрацией посёлка Дубовое договор на аварийное обслуживание системы водоснабжения и водоотведения в ЖК «Лимон», следует из ответа правительства. Согласно договору, «Белоблводоканал» должен проводить ремонтно-восстановительные работы, возникающие на сетях в ЖК «Лимон».
По информации правительства Белгородской области, проблема связана с засором системы водоотведения в жилом комплексе, вследствие чего произошло подтопление территории. Она возникла в сентябре 2022 года из-за периодических сбоев в работе системы водоотведения и повреждения кабеля, питающего канализационную насосную станцию (КНС).
После завершения строительства домов застройщик не провёл процедуру передачи на обслуживание в управляющую компанию инженерных сетей и сооружений, подчеркнули в региональном правительстве.
КНС, которая выполняет перекачку хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов комплекса в сети водоотведения МКР «Улитка», не входит в состав общего имущества многоквартирных домов ЖК «Лимон». Из-за этого КНС не обслуживается УК ООО «УЭР «Мир Сервис». Работы по обслуживанию сетей и оборудования КНС не включены в плату за содержание жилья.
В настоящий момент рассматривается вопрос о передаче системы водоотведения на обслуживание ГУП «Белоблводоканал».
Для решения имеющихся проблем в системе водоотведения ЖК «Лимон» проводятся рабочие совещания с участием представителей администрации Дубовского сельского поселения, ООО «Лимон» и «Белоблводоканала».
В правительстве также подчеркнули, что канализационные стоки подтапливали территорию на значительном удалении от жилых домов за границей ЖК «Лимон». Подтопление жилых домов не выявлено.
Отметим, что застройщиком ЖК «Лимон», в том числе наружных систем централизованного водоснабжения и водоотведения, является ООО «Лимон». Микрорайон не имеет собственных источников водоснабжения и подключён к сети водоотведения МКР «Улитка» по согласованию с собственником сетей.
В настоящий момент ООО «Лимон» рассматривает вопрос об установлении организации статуса гарантирующего поставщика услуги водоснабжения микрорайона «Северный 3» (ЖК «Лимон») с обязательным установлением тарифа на оказание услуг для абонентов жилого комплекса.
из ответа правительства области
Согласно аналитической системе «СПАРК», генеральным директором ООО «Лимон» является Александр Дудка. По данным системы, регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (ООО «Лимон»). С 31 августа организация находится в процессе ликвидации.
Разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию в ЖК «Лимон» выдавались в мае 2017 года по улице Бульварная и в 2019 году — по улице Белогорская, 1 и 3. По состоянию на 14 ноября 2022 года в ЖК «Лимон» зарегистрировано 344 человека.
Напомним, в декабре прошлого года ЖК «Лимон» обслуживала УК «ПСК Главбелстрой». Во втором квартале 2021 года «ПСК Главбелстрой» попала в «красную зону» управляющих компаний. Она больше не работает.