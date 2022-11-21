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Будет ли Вячеслав Гладков покупать жильё в Белгородской области?

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал, будет ли покупать жильё в Белгородской области

Данный вопрос задали журналисты «Бел.Ру» главе региона Вячеславу Гладкову во время пресс-конференции 21 ноября. Губернатор отметил, что обещал приобрести жильё ещё в прошлом году, но физически не успел.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в прошлом году он брал на себя повышенные обязательства по покупке собственного жилья в Белгородской области. Но пока этого не выполнил.

У меня было две задачи — уйти в отпуск и определиться с жильём. Не выполнил ни то, ни другое. Просто не до этого. Неправильно. Нужно, но, наверное, немного попозже. Не потому, что рассматриваю переезд или уход. Я просто физически не успеваю. С другой стороны, понимаю, что все журналисты ждут, чтобы пообсуджать, где купил, что купил, на что купил. Обещаю, что дам вам «пищу».
Вячеслав Гладков
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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Жилье#Покупка#Гладков#Кристина Семенчук
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