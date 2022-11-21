Будет ли Вячеслав Гладков покупать жильё в Белгородской области?

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в прошлом году он брал на себя повышенные обязательства по покупке собственного жилья в Белгородской области. Но пока этого не выполнил.
У меня было две задачи — уйти в отпуск и определиться с жильём. Не выполнил ни то, ни другое. Просто не до этого. Неправильно. Нужно, но, наверное, немного попозже. Не потому, что рассматриваю переезд или уход. Я просто физически не успеваю. С другой стороны, понимаю, что все журналисты ждут, чтобы пообсуджать, где купил, что купил, на что купил. Обещаю, что дам вам «пищу».
Вячеслав Гладков