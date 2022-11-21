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Белгородца будут судить за призывы к террористической деятельности и экстремизму

Сегодня, 14:18
Мужчина в течение нескольких лет публиковал у себя на странице сообщения соответствующего содержания, рассказали в региональном СК.

Жителя региона будут судить за призывы к террористической деятельности и экстремизму. Соответствующие сообщения он публиковал на своей странице в соцсети в течение нескольких лет.

Как установили правоохранители, с сентября 2016 года по март 2019 года обвиняемый неоднократно писал комментарии с призывами к террористической деятельности и экстремизму в отношении полицейских и некоторых рас. В апреле 2018 года он разместил ещё одно сообщение — на этот раз с угрозами насилия к одной из социальных групп.

Комментарии обнаружили сотрудники УФСБ и ЦЭП. Материалы передали в следственное управление. Судить жителя областного центра будут во 2-м Западном окружном военном суде.

 

 

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#Наталья Корявых#Следственный комитет#Призывы к терроризму#Суд
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