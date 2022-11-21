Белгородца будут судить за призывы к террористической деятельности и экстремизму

Как установили правоохранители, с сентября 2016 года по март 2019 года обвиняемый неоднократно писал комментарии с призывами к террористической деятельности и экстремизму в отношении полицейских и некоторых рас. В апреле 2018 года он разместил ещё одно сообщение — на этот раз с угрозами насилия к одной из социальных групп.