Белгородца будут судить за призывы к террористической деятельности и экстремизму

Posted 21 ноября 2022, 14:18
Published 21 ноября 2022, 14:18
Modified 1 декабря 2024, 08:19
Updated 1 декабря 2024, 08:19
Жителя региона будут судить за призывы к террористической деятельности и экстремизму. Соответствующие сообщения он публиковал на своей странице в соцсети в течение нескольких лет.
Как установили правоохранители, с сентября 2016 года по март 2019 года обвиняемый неоднократно писал комментарии с призывами к террористической деятельности и экстремизму в отношении полицейских и некоторых рас. В апреле 2018 года он разместил ещё одно сообщение — на этот раз с угрозами насилия к одной из социальных групп.
Комментарии обнаружили сотрудники УФСБ и ЦЭП. Материалы передали в следственное управление. Судить жителя областного центра будут во 2-м Западном окружном военном суде.