bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября 2022, 14:18

Published 21 ноября 2022, 14:18

Modified 1 декабря 2024, 08:19

Updated 1 декабря 2024, 08:19

Белгородца будут судить за призывы к террористической деятельности и экстремизму

21 ноября 2022, 14:18
Сюжет
Суд
Мужчина в течение нескольких лет публиковал у себя на странице сообщения соответствующего содержания, рассказали в региональном СК.

Жителя региона будут судить за призывы к террористической деятельности и экстремизму. Соответствующие сообщения он публиковал на своей странице в соцсети в течение нескольких лет.

Как установили правоохранители, с сентября 2016 года по март 2019 года обвиняемый неоднократно писал комментарии с призывами к террористической деятельности и экстремизму в отношении полицейских и некоторых рас. В апреле 2018 года он разместил ещё одно сообщение — на этот раз с угрозами насилия к одной из социальных групп.

Комментарии обнаружили сотрудники УФСБ и ЦЭП. Материалы передали в следственное управление. Судить жителя областного центра будут во 2-м Западном окружном военном суде.

 

 

Читайте также:
В Белгороде депутатов судят за книгу с признаками экстремизмаПротив белгородца возбудили семь уголовных дел за призывы к экстремизмуТроих белгородцев будут судить за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев
#Следственный комитет#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика