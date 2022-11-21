Белгородке предложили самостоятельно сбить летающий квадрокоптер

Женщина заметила на улице города летающий квадрокоптер и сразу позвонила по номеру «112», чтобы спецслужбы предприняли необходимые меры. Однако вместо помощи оператор предложил жительнице самостоятельно сбить аппарат, чтобы тот больше летал.