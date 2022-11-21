Белгородке предложили самостоятельно сбить летающий квадрокоптер

Во время вечернего прямого эфира белгородка рассказала губернатору о непрофессиональном ответе сотрудника экстренной службы.
Женщина заметила на улице города летающий квадрокоптер и сразу позвонила по номеру «112», чтобы спецслужбы предприняли необходимые меры. Однако вместо помощи оператор предложил жительнице самостоятельно сбить аппарат, чтобы тот больше летал.
Вячеслав Гладков ответил, что для принятия мер необходимо больше информации об операторе.
Просьба в следующий раз предоставлять более подробную информацию о том работнике, кто вам такое сказал. Будем предпринимать соответствующие меры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в июле этого года квадрокоптер сбросил на библиотеку в Грайвороне самодельное взрывное устройство. Пострадавших не было.