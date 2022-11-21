Белгородка завоевала две медали в чемпионате СНГ по гиревому спорту

Глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев рассказал о белгородке Алесе Щекиной, которая завоевала две серебряные медали в чемпионате СНГ. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 18 по 20 ноября. На своих страницах в соцсетях глава поздравил спортсменку и её тренера Константина Ермакова с завоеванием медалей.
Отметим, что Алеся уже не в первый раз становится победительницей различных чемпионатов. Например, в 2019 году белгородка стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Париже, в 2020 году получила звание «Мастера спорта России», а в прошлом году заняла первое и второе места в чемпионате, проходившем в Индии.
Также 19 ноября стало известно о победе белгородца на Bellator 288. Вадим Немков в третий раз защитил чемпионский титул Bellator в полутяжёлом весе и заработал победой 1 млн долларов.