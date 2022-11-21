Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородка завоевала две медали в чемпионате СНГ по гиревому спорту

Сегодня, 04:57
Фото: Соцсети главы Новооскольского округа Андрея Гриднева
Спортсменка заняла два вторых места в соревнованиях, сообщил глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

Глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев рассказал о белгородке Алесе Щекиной, которая завоевала две серебряные медали в чемпионате СНГ. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 18 по 20 ноября. На своих страницах в соцсетях глава поздравил спортсменку и её тренера Константина Ермакова с завоеванием медалей.

Отметим, что Алеся уже не в первый раз становится победительницей различных чемпионатов. Например, в 2019 году белгородка стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Париже, в 2020 году получила звание «Мастера спорта России», а в прошлом году заняла первое и второе места в чемпионате, проходившем в Индии.

Также 19 ноября стало известно о победе белгородца на Bellator 288. Вадим Немков в третий раз защитил чемпионский титул Bellator в полутяжёлом весе и заработал победой 1 млн долларов.

Фото: Соцсети главы Новооскольского округа Андрея Гриднева
Белгородская спортсменка стала двукратной победительницей Первенства России
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородку включили в топ-20 молодых героев российского спортаБелгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288Подросток из Старого Оскола выиграл Олимпиаду ударников
#Александра Склярова#Спорт#Победители#Новый Оскол#Андрей Гриднев#Гиревой спорт
Подпишитесь
Почему президент севастопольской Федерации бокса строит дома в Белгороде
Сегодня, 08:15
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
19 ноября, 20:49
Фёдор Емельяненко проведёт финальный в своей карьере бой с Райаном Бейдером
Сегодня, 11:41
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Сегодня, 06:41
Что не так с канализацией в элитном ЖК «Лимон» под Белгородом?
Сегодня, 09:03
Белгородец погиб при обороне Сватово в ЛНР
Сегодня, 10:54