Белгородка завоевала две медали в чемпионате СНГ по гиревому спорту

Отметим, что Алеся уже не в первый раз становится победительницей различных чемпионатов. Например, в 2019 году белгородка стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Париже, в 2020 году получила звание «Мастера спорта России», а в прошлом году заняла первое и второе места в чемпионате, проходившем в Индии.