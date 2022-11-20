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В подземном переходе на «Родине» сделали ремонт

Вчера, 18:36
Фото: соцсети Валентина Демидова
В одном из главных подземных пешеходах Белгорода провели косметический ремонт. Об этом сообщил глава областного центра Валентин Демидов.

Ещё 14 ноября исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал о новом арендаторе, который «готов привести в порядок подземку». Все насущные проблемы перехода обещали исправить в течение недели. И это действительно случилось.

Сегодня в подземном переходе «Родине» в Белгороде жители увидели косметический ремонт.

Полностью благоустроить подземные переход на «Родине» планируют весной 2023 года.

В планах на весну полноценный ремонт. И, безусловно, к проблеме состояния подземок нужен системный подход.
Валентин Демидов
Фото: соцсети Валентина Демидова
Больше не будет течь? Подземный переход на «Родине» в Белгороде отремонтируют
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Подземка#Подземный переход#Пешеходы#Ремонт
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