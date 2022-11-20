В подземном переходе на «Родине» сделали ремонт

Ещё 14 ноября исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал о новом арендаторе, который «готов привести в порядок подземку». Все насущные проблемы перехода обещали исправить в течение недели. И это действительно случилось.
Сегодня в подземном переходе «Родине» в Белгороде жители увидели косметический ремонт.
Полностью благоустроить подземные переход на «Родине» планируют весной 2023 года.
В планах на весну полноценный ремонт. И, безусловно, к проблеме состояния подземок нужен системный подход.
Валентин Демидов