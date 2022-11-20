С 1 января в России подорожают пиво и бензин

Прежде всего речь идёт о продукции с содержанием спирта более 1,5 процента — пиво, шампанское, вино и парфюмерия. Также цена вырастет на табак, автомобили и мотоциклы. Заправлять авто тоже станет дороже: повышение акциза распространяется на бензин и дизельное топливо. Как следствие, цены на грузовые и пассажирские перевозки тоже станут выше.