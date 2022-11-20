С 1 января в России подорожают пиво и бензин

С 1 января в России вырастут акцизы на некоторые товары, из-за чего поднимется и их цена. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Прежде всего речь идёт о продукции с содержанием спирта более 1,5 процента — пиво, шампанское, вино и парфюмерия. Также цена вырастет на табак, автомобили и мотоциклы. Заправлять авто тоже станет дороже: повышение акциза распространяется на бензин и дизельное топливо. Как следствие, цены на грузовые и пассажирские перевозки тоже станут выше.
Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут.
Мария Долгова