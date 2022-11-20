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Гладков прислушался к белгородцам и надел шапку

Сегодня, 09:54
Фото: Bel.ru
После обращения обеспокоенных жителей Белгородской области к губернатору Вячеславу Гладкову последний прислушался к просьбам и надел на улице шапку.

В прямом эфире 18 ноября белгородцы спросили у Вячеслава Гладкова, почему тот не носит шапку в зимнее время года. Вячеслав Гладков объяснил, что связано это ещё с юностью и военным училищем.

Спасибо, дорогие белгородцы, что переживаете! После военного училища к шапкам достаточно сложно отношусь. Но если переживаете, пересмотрю свое отношение к шапкам и постараюсь её приобрести.
Вячеслав Гладков
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Сегодня же белгородцы заметили, что Гладков шапку всё-таки надел: во время записи утреннего видеообращения глава был в зимнем головном уборе.

Надеюсь, что сегодняшний день и сегодняшнее утро будут радостными и добрыми для каждого из вас.
сказал Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении
Фото: Bel.Ru
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#Артем Черненко#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Забота#Шапки
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