Гладков прислушался к белгородцам и надел шапку

В прямом эфире 18 ноября белгородцы спросили у Вячеслава Гладкова, почему тот не носит шапку в зимнее время года. Вячеслав Гладков объяснил, что связано это ещё с юностью и военным училищем.
Спасибо, дорогие белгородцы, что переживаете! После военного училища к шапкам достаточно сложно отношусь. Но если переживаете, пересмотрю свое отношение к шапкам и постараюсь её приобрести.
Вячеслав Гладков
Сегодня же белгородцы заметили, что Гладков шапку всё-таки надел: во время записи утреннего видеообращения глава был в зимнем головном уборе.
Надеюсь, что сегодняшний день и сегодняшнее утро будут радостными и добрыми для каждого из вас.
сказал Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении