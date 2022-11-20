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Белгородский фестиваль вареников признали лучшим гастрономическим фестивалем в России

Сегодня, 12:26
Фото: Bel.ru
Как сообщает пресс-служба правительства региона, фестиваль выиграл гран-при на Russian Event Awards 2022 — финал XI национальной премии в области событийного туризма проходил в Нижнем Новгороде.

Кроме того, фестиваль «Грильфест» занял третье место в номинации «Лучшее событие в гастрономическом туризме», а событийный календарь Белгородской области — второе среди остальных регионов. 

Также первое место занял белгородский туристский информационный центр.

Наша команда презентовала членам жюри четыре проекта: «Грильфест — 2022», кулинарный фестиваль вареников, календарь туристических событий Белгородской области и туристский информационный центр Белгородской области.
начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова

Всего в премии приняли участие 604 проекта из 62 регионов России: в финал прошли только 314 проектов из 55 регионов.

Стоит отметить, что Белгородский Государственный Музей народной культуры с межрегиональным этнофорумом «Bel Сказка Fest» тоже занял 3 место в номинации «Лучшее культурное событие, посвящённое Году культурного наследия народов России»

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