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Жители Белгородского района пожаловались на отключение света

Вчера, 11:09
Фото: Bel.ru
По информации «Белгородэнерго», к отключению привели локальные технические проблемы. Свет должны восстановить в течение часа. Тем временем из-за отключения у жителей нескольких населённых пунктов могли возникнуть проблемы с водой.

В Белгородском районе жители нескольких населённых пунктов на время остались без электроэнергии. Сообщения поступали из Таврово, Дубового, Майского, Никольского, Головино.

В пресс-службе «Белгородэнерго» заявили, что к отключению привели локальные технические проблемы. Свет в дома белгородцев должен вернуться в течение часа.

На фоне отключений Белоблводоканал предупредил, что перебои с водой возможны в Головино, Таврово и Дубовом. Однако уже к 14:00 в пресс-службе предприятия добавили, что у жителей этих населённых пунктов вода есть, просто в некоторых случаях может быть снижено давление.

В последний раз проблемы с электричеством в Белгородском районе были после обстрела подстанции 17 ноября. Тогда повреждения получили два трансформатора.

Подстанцию в Белгородском районе обстреляли ВСУ
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Отключение#Свет#Белгородэнерго#Водоканал
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