Жители Белгородского района пожаловались на отключение света

В Белгородском районе жители нескольких населённых пунктов на время остались без электроэнергии. Сообщения поступали из Таврово, Дубового, Майского, Никольского, Головино.
В пресс-службе «Белгородэнерго» заявили, что к отключению привели локальные технические проблемы. Свет в дома белгородцев должен вернуться в течение часа.
На фоне отключений Белоблводоканал предупредил, что перебои с водой возможны в Головино, Таврово и Дубовом. Однако уже к 14:00 в пресс-службе предприятия добавили, что у жителей этих населённых пунктов вода есть, просто в некоторых случаях может быть снижено давление.
В последний раз проблемы с электричеством в Белгородском районе были после обстрела подстанции 17 ноября. Тогда повреждения получили два трансформатора.