Жители Белгородского района пожаловались на отключение света

На фоне отключений Белоблводоканал предупредил, что перебои с водой возможны в Головино, Таврово и Дубовом. Однако уже к 14:00 в пресс-службе предприятия добавили, что у жителей этих населённых пунктов вода есть, просто в некоторых случаях может быть снижено давление.