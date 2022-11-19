Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки

Во время прямого эфира шебекинцы поинтересовались у Владимира Жданова, как себя чувствует девушка, пострадавшая при обстреле 17 ноября. «На работе говорят нехорошие вещи», — переживает задавшая вопрос местная жительница.
Глава Шебекинского горокруга успокоил земляков: первая операция в детской городской больнице прошла успешно. После этого 15-летнюю Елизавету отправили в Москву. В столицу накануне должна была уехать и мама пострадавшей.
Сейчас медики в Москве следят за здоровьем девушки. Она уже по телефону разговаривала с мамой. У мамы очень хорошее настроение, потому что она смогла впервые за эти два дня поговорить с дочкой. Уверен, что девушка идёт на поправку. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления!
Владимир Жданов
15-летняя девушка пострадала при обстреле Шебекино 17 ноября. Тогда ВСУ открыли огонь по городу из «Града». Снаряды попали в частный жилой дом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.