Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки

По словам главы Шебекинского горокруга, первая операция прошла успешно. После этого раненую девушку из Белгородской области отправили на дальнейшее лечение в Москву. Пострадавшая уже смогла поговорить по телефону с мамой, сообщил Владимир Жданов.

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