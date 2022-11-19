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Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки

Сегодня, 07:30
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
По словам главы Шебекинского горокруга, первая операция прошла успешно. После этого раненую девушку из Белгородской области отправили на дальнейшее лечение в Москву. Пострадавшая уже смогла поговорить по телефону с мамой, сообщил Владимир Жданов.
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Обстрел

Во время прямого эфира шебекинцы поинтересовались у Владимира Жданова, как себя чувствует девушка, пострадавшая при обстреле 17 ноября. «На работе говорят нехорошие вещи», — переживает задавшая вопрос местная жительница.

Глава Шебекинского горокруга успокоил земляков: первая операция в детской городской больнице прошла успешно. После этого 15-летнюю Елизавету отправили в Москву. В столицу накануне должна была уехать и мама пострадавшей.

Сейчас медики в Москве следят за здоровьем девушки.  Она уже по телефону разговаривала с мамой. У мамы очень хорошее настроение, потому что она смогла впервые за эти два дня поговорить с дочкой. Уверен, что девушка идёт на поправку. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления!
Владимир Жданов

15-летняя девушка пострадала при обстреле Шебекино 17 ноября. Тогда ВСУ открыли огонь по городу из «Града». Снаряды попали в частный жилой дом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
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