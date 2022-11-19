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Вячеслав Гладков рассказал, насколько быстро областные дороги очищают от снега

Сегодня, 05:33
Фото: Соцсети Белгорблагоустройства
По словам губернатора, процесс занимает несколько часов.

Во время вечернего прямого эфира белгородка пожаловалась губернатору на плохую уборку дорог от снега. По её словам, в Северном из-за неочищенных дорог снова образовалась бесконечная пробка. 

Вячеслав Гладков сообщил, что сразу же убрать дороги по всему региону не получится, но коммунальные службы делают всё возможное, чтобы в краткие сроки очистить дороги и улицы от снега.

Когда выпадает снег, дорожным службам нужно время, чтобы его убрать. На это уходит примерно несколько часов, а нам, водителям, хочется, чтобы снег убрали мгновенно. Дорожные службы работали, с самого начала контролировали. Будем следить за эффективной уборкой дорог.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 17 ноября в Белгородской области выпал снег. Тогда на уборку городских улиц вышли 212 человек и 50 единиц техники. В Белгорблагоустройстве отметили, что к уборке снега готовились с лета.

Работники Белгорблагоустройства очищают улицы и дороги от снега
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Уборка снега
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