Вячеслав Гладков рассказал, насколько быстро областные дороги очищают от снега

Во время вечернего прямого эфира белгородка пожаловалась губернатору на плохую уборку дорог от снега. По её словам, в Северном из-за неочищенных дорог снова образовалась бесконечная пробка.
Вячеслав Гладков сообщил, что сразу же убрать дороги по всему региону не получится, но коммунальные службы делают всё возможное, чтобы в краткие сроки очистить дороги и улицы от снега.
Когда выпадает снег, дорожным службам нужно время, чтобы его убрать. На это уходит примерно несколько часов, а нам, водителям, хочется, чтобы снег убрали мгновенно. Дорожные службы работали, с самого начала контролировали. Будем следить за эффективной уборкой дорог.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 17 ноября в Белгородской области выпал снег. Тогда на уборку городских улиц вышли 212 человек и 50 единиц техники. В Белгорблагоустройстве отметили, что к уборке снега готовились с лета.