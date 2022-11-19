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В Шебекино полностью восстановили подачу воды

Вчера, 16:57
Фото: 1MI
В пресс-службе водоканала сообщили, что вода подаётся в полном объёме.
Сюжет
Вода

Пресс-служба ГУП «Белоблводоканала» сообщила в своих соцсетях, что водоснабжение в Шебекино полностью восстановили.

Вышли на рабочее давление в сети. Водоснабжение городу подаётся в полном объёме.
ГУП «Белоблводоканал»

В домах отсутствовала вода из-за отключения электроэнергии после обстрела. 

Напомним, что 19 ноября Шебекино вновь обстреляли с украинской стороны. Были зафиксированы прилёты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. При обстреле белгородка упала и ушибла руку, но от госпитализации отказалась. Других пострадавших нет. 

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#Александра Склярова#Общество#Вода#Шебекино#Обстрел ВСУ#Горячая вода
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