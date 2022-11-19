В Шебекино полностью восстановили подачу воды

Пресс-служба ГУП «Белоблводоканала» сообщила в своих соцсетях, что водоснабжение в Шебекино полностью восстановили.
Вышли на рабочее давление в сети. Водоснабжение городу подаётся в полном объёме.
ГУП «Белоблводоканал»
В домах отсутствовала вода из-за отключения электроэнергии после обстрела.
Напомним, что 19 ноября Шебекино вновь обстреляли с украинской стороны. Были зафиксированы прилёты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. При обстреле белгородка упала и ушибла руку, но от госпитализации отказалась. Других пострадавших нет.