В домах на бульваре Строителей снова появилось отопление

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своих соцсетях о полной подаче отопления и горячей воды в три дома по бульвару Строителей. Жители этих домов с конца сентябряук жили без отопления, но управляющая компания решать проблему не спешила.
Бывший мэр города Антон Иванов сообщал, что на УК «Сантехподрядчик» возбудили дела об административных правонарушениях. Вместо неё с 5 ноября подключили дополнительную подрядную организацию, которая взяла ремонт котельной в свои руки и решила проблему с отоплением за две недели.
После смены подрядной организации, в домах заменили газовые блоки, обратные клапаны, насосы, блоки розжига и управления, электропроводку, датчики и другие детали, а на крышной котельной отремонтировали 36 теплообменников и горелок.
Белгородцы сообщили и.о. мэра, что в их домах снова есть тепло и горячая вода.
Жители подтвердили, что в домах тепло и есть горячая вода. Ещё месяц будем держать на контроле эту ситуацию. Ну а дальнейшее решение по поводу сотрудничества с УК - за жильцами. Если встанет вопрос о смене, поможем организационно.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Решить проблему с отоплением планировали к 14 ноября, но полностью восстановить подачу тепла смогли только 19 ноября.
Напомним, что претензии в адрес УК «Сантехподрядчик» начались с начала отопительного сезона. Тогда проблему решили, но ненадолго.