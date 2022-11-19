В домах на бульваре Строителей снова появилось отопление

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своих соцсетях о полной подаче отопления и горячей воды в три дома по бульвару Строителей. Жители этих домов с конца сентябряук жили без отопления, но управляющая компания решать проблему не спешила.