В Белгороде с начала года нашли 457 брошенных машин

На улицах Белгорода с начала года обнаружили 457 брошенных автомобилей. 296 из них собственники убрали самостоятельно. На спецстоянку пришлось отправить 14 машин. Что касается оставшихся транспортных средств, их владельцев до сих пор ищут.
В горадминистрации отметили, что узнать брошенные машины можно по внешним признакам: открытым или отсутствующим дверям, выбитым стёклам, спущенным шинам и т. п. Как правило, на одном месте такое авто находится не менее двух недель.
Если вы увидели похожий на брошенный транспорт, обращайтесь в городские управы.
Ранее белгородцы заметили автобус с украинскими номерами, который долго стоял без движения. Горожане жаловались, что сообщали о подозрительном транспорте в мэрию, но результатов это не принесло.