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В Белгороде с начала года нашли 457 брошенных машин

Сегодня, 08:57
Фото: страница мэрии Белгорода в соцсетях
Собственники сами убрали 296 автомобилей, ещё 14 пришлось отправить на спецстоянку. Как определить брошенное авто и куда обращаться, чтобы его убрали, рассказали в мэрии.

На улицах Белгорода с начала года обнаружили 457 брошенных автомобилей. 296 из них собственники убрали самостоятельно. На спецстоянку пришлось отправить 14 машин. Что касается оставшихся транспортных средств, их владельцев до сих пор ищут.

В горадминистрации отметили, что узнать брошенные машины можно по внешним признакам: открытым или отсутствующим дверям, выбитым стёклам, спущенным шинам и т. п. Как правило, на одном месте такое авто находится не менее двух недель.

Если вы увидели похожий на брошенный транспорт, обращайтесь в городские управы.

Ранее белгородцы заметили автобус с украинскими номерами, который долго стоял без движения. Горожане жаловались, что сообщали о подозрительном транспорте в мэрию, но результатов это не принесло.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Брошенные машины#Спецстоянка
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