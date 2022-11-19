Учитель из Разумного пожаловалась на прессинг минобра в связи с отключениями света

В некоторых районах Белгородской области в целях безопасности продолжается дистанционное обучение. В частности, это касается школ. Но помимо классических проблем дистанционки примешиваются теперь и сложности приграничного региона. А именно: отключение электричества и, как следствие, интернета.
Преподавательница Разуменской школы Ирина рассказала губернатору, что 17 ноября они сидели без света из-за очередного обстрела ВСУ.
Коллеги из других районов тоже жаловались на отключение света и плохую связь. Однако управление образования и родители не хотят входить в наше положение: света нет, интернета нет, возможности вести уроки онлайн нет.
Ирина
По словам Ирины, родители школьников из-за срыва уроков, что не зависит от учителей, грозят подать жалобу в прокуратуру. А управление образования, в свою очередь, придумывает для учителей «бесконечные наказания».
Разве это вина учителей? Просим Вас убрать наказание для школы за невозможность провести онлайн уроки из-за перебоя с электричеством.
Ирина
Губернатор посоветовал женщине назвать конкретный случай, когда управление образования Белгородской области пытается наказать педагогов за такое. В настоящий момент ситуация находится на контроле регионального министра образования Андрея Милёхина.
Никто не должен Вас винить, если нет света и связи. Вчера была разбита подстанция вечером, и до двух ночи, в том числе и в Разумном, света не было. С другой стороны, сейчас много жалоб со стороны родителей: дистанционка не может полностью заменить очное образование, родители переживают, что дети не получат тот объём знаний, который необходим. Надеюсь, что выстроим работу, никого не обижая.
Вячеслав Гладков