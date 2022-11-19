Травмпункт в центре Белгорода закроется 1 декабря

Решение закрыть травмпункт на Белгородском проспекте приняли по нескольким причинам, отметил Иконников. Во-первых, в этом пункте не было возможности оказать помощь по профилю «нейрохирургия». При этом в ряде случаев осмотр профильного специалиста был необходим, и тогда пациента приходилось перенаправлять в горбольницу № 2.