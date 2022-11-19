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Травмпункт в центре Белгорода закроется 1 декабря

Вчера, 11:28
Фото: Bel.ru
Пациентов будут принимать в аналогичном пункте в горбольнице № 2. Глава минздрава по региону Андрей Иконников заверил белгородцев, что проблем после закрытия не будет и что помощь, напротив, будут оказывать качественнее и оперативнее.

В Белгороде с 1 декабря не будет работать травматологический пункт возле остановки «Стадион». Информацию подтвердил министр здравоохранения Андрей Иконников. Травмированных пациентов теперь будут принимать в аналогичном пункте в горбольнице № 2.

Решение закрыть травмпункт на Белгородском проспекте приняли по нескольким причинам, отметил Иконников. Во-первых, в этом пункте не было возможности оказать помощь по профилю «нейрохирургия». При этом в ряде случаев осмотр профильного специалиста был необходим, и тогда пациента приходилось перенаправлять в горбольницу № 2.

Помимо этого, травмированным белгородцам, которым требовалась госпитализация, всё равно приходилось продолжать лечение в городской больнице.

Таким образом, уверен глава минздрава, помощь пациентам будут оказывать качественнее и быстрее.

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#Инна Рогова#Медицина#Новости Белгорода#Белгород#Андрей иконников#Травмпункт#Закрытие#Стадион#Горбольница №2
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