Сильный ветер в Белгороде повалил деревья

В Белгороде продолжает бушевать непогода. Порывистый ветер повалил несколько деревьев. Очевидцы сообщают о проблемах на улицах Сумской, Некрасова.
Судя по кадру из телеграм-канала «Белгород № 1», упавшее могло повредить автомобиль в районе «Рио». «Жесть Белгород» сообщает, что на улице Сумской обвалившееся дерево повредило провода, а на проспекте Ватутина — упало на припаркованную машину.
В мэрии Белгорода сообщили, что на улицах работает четыре бригады — рабочие устраняют последствия стихии. Деревья уже убрали на улице Садовой, 7 и на Ватутина, 13.
Напомним, что утром белгородцам подкинул неприятностей ледяной дождь. На дорогах образовалась гололедица, льдом покрылись и тротуары.