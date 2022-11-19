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Сильный ветер в Белгороде повалил деревья

Вчера, 12:06
Фото: "Жесть Белгород"
На улицах города работает четыре бригады. В Сети сообщают об упавших деревьях на Сумской, Некрасова, участке возле «Рио». На Садовой и Ватутина растения уже убрали, заявили в мэрии.

В Белгороде продолжает бушевать непогода. Порывистый ветер повалил несколько деревьев. Очевидцы сообщают о проблемах на улицах Сумской, Некрасова.

Судя по кадру из телеграм-канала «Белгород № 1», упавшее  могло повредить автомобиль в районе «Рио». «Жесть Белгород» сообщает, что на улице Сумской обвалившееся дерево повредило провода, а на проспекте Ватутина — упало на припаркованную машину.

В мэрии Белгорода сообщили, что на улицах работает четыре бригады — рабочие устраняют последствия стихии. Деревья уже убрали на улице Садовой, 7 и на Ватутина, 13.

Напомним, что утром белгородцам подкинул неприятностей ледяной дождь. На дорогах образовалась гололедица, льдом покрылись и тротуары.

Фото: "Белгород № 1. Люди"
Ледяной дождь и сильный ветер: в Белгородскую область пришла непогода
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ветер#Упавшие деревья
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