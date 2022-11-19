Школьную олимпиаду из Белгорода планируют перенести в другой город

Этой зимой в России пройдёт региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. К губернатору Белгородской области обратился местный житель с просьбой провести это мероприятие в этот раз этап в более безопасном, чем Белгород, месте. В качестве варианта местный житель предложил Старый Оскол.
У учеников старших классов в январе-феврале предстоит региональный этап всероссийской олимпиады школьников, которая для многих является путёвкой в жизнь. Ребята со всех районов должны собраться в Белгороде. Может имеет смысл провести олимпиаду в другом городе, например, в Старом Осколе?
Андрей Петров
По словам Вячеслава Гладкова, региональное министерство образования так и планировало. Контролирует этот вопрос министр ведомства Андрей Милёхин.