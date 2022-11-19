Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Школьную олимпиаду из Белгорода планируют перенести в другой город

Вчера, 22:37
Фото: 1MI
Такое решение связано с обеспечением безопасности учащихся. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Этой зимой в России пройдёт региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. К губернатору Белгородской области обратился местный житель с просьбой провести это мероприятие в этот раз этап в более безопасном, чем Белгород, месте. В качестве варианта местный житель предложил Старый Оскол.

У учеников старших классов в январе-феврале предстоит региональный этап всероссийской олимпиады школьников, которая для многих является путёвкой в жизнь. Ребята со всех районов должны собраться в Белгороде. Может имеет смысл провести олимпиаду в другом городе, например, в Старом Осколе?
Андрей Петров

По словам Вячеслава Гладкова, региональное министерство образования так и планировало. Контролирует этот вопрос министр ведомства Андрей Милёхин.

Учитель из Разумного пожаловалась на прессинг минобра в связи с отключениями света
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Гладков#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Олимпиада#Всероссийская олимпиада#Школьники
Подпишитесь
Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки
Сегодня, 10:30
Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев
Сегодня, 11:22
В Белгородской области начали шить маскхалаты для военных
Вчера, 20:37
Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288
Сегодня, 09:47
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Вчера, 14:26
Noize MC признали иноагентом
Вчера, 22:21