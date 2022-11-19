Школьную олимпиаду из Белгорода планируют перенести в другой город

Этой зимой в России пройдёт региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. К губернатору Белгородской области обратился местный житель с просьбой провести это мероприятие в этот раз этап в более безопасном, чем Белгород, месте. В качестве варианта местный житель предложил Старый Оскол.