Шебекино вновь обстреляли, а Белгород борется со стихией: как прошла суббота

Изначально сообщалось об одной пострадавшей при обстреле. Затем глава Шебекинского горокруга заявил, что информация о раненой не подтвердилась. В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадавшая всё-таки есть — она ушибла руку при падении, но от госпитализации отказалась.