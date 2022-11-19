Шебекино вновь обстреляли, а Белгород борется со стихией: как прошла суббота

19 ноября Шебекино в очередной раз обстреляли. Зафиксировали прилёты в полупустое здание общежития, на территорию промпредприятий. Повреждения также получили два пятиэтажных дома и линия электропередачи. На время город частично остался без света и воды.
Изначально сообщалось об одной пострадавшей при обстреле. Затем глава Шебекинского горокруга заявил, что информация о раненой не подтвердилась. В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадавшая всё-таки есть — она ушибла руку при падении, но от госпитализации отказалась.
В субботу в Белгороде установилась не самая приятная погода. С утра шёл ледяной дождь, из-за чего автомобилисты испытывали дискомфорт на дорогах, а пешеходам было сложно идти по скользким тротуарам.
Помимо осадков, неприятностей добавил и порывистый ветер. Белгородцы сообщали, что в разных частях города он повалил деревья, а те в свою очередь повредили провода и машины.
В Белгороде закроют травматологический пункт возле остановки «Стадион». Пациентов там не будут принимать уже с 1 декабря.
Теперь белгородцам с травмами помогут в пункте горбольницы № 2. Министр здравоохранения по региону Андрей Иконников заявил, что логика в закрытии травмпункта на Белгородском проспекте есть и что пациенты не пострадают: напротив, помощь им будут оказывать теперь оперативнее, уверен чиновник.
Отметим, что после закрытия в Белгороде останется один городской травмпункт.