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Шебекино вновь обстреляли, а Белгород борется со стихией: как прошла суббота

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
При обстреле в Шебекино пострадали общежитие и два дома, коммунальщики в Белгороде борются с последствиями ледяного дождя и сильного ветра, а травмпункт в районе остановки «Стадион» решили закрыть.

Новый обстрел: общежитие, дома, промпредприятия

19 ноября Шебекино в очередной раз обстреляли. Зафиксировали прилёты в полупустое здание общежития, на территорию промпредприятий. Повреждения также получили два пятиэтажных дома и линия электропередачи. На время город частично остался без света и воды.

Изначально сообщалось об одной пострадавшей при обстреле. Затем глава Шебекинского горокруга заявил, что информация о раненой не подтвердилась. В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадавшая всё-таки есть — она ушибла руку при падении, но от госпитализации отказалась.

ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятий
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Разгул стихии в Белгороде

В субботу в Белгороде установилась не самая приятная погода. С утра шёл ледяной дождь, из-за чего автомобилисты испытывали дискомфорт на дорогах, а пешеходам было сложно идти по скользким тротуарам.

Помимо осадков, неприятностей добавил и порывистый ветер. Белгородцы сообщали, что в разных частях города он повалил деревья, а те в свою очередь повредили провода и машины.

Сильный ветер в Белгороде повалил деревья
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-1 травмпункт в городе

В Белгороде закроют травматологический пункт возле остановки «Стадион». Пациентов там не будут принимать уже с 1 декабря.

Теперь белгородцам с травмами помогут в пункте горбольницы № 2. Министр здравоохранения по региону Андрей Иконников заявил, что логика в закрытии травмпункта на Белгородском проспекте есть и что пациенты не пострадают: напротив, помощь им будут оказывать теперь оперативнее, уверен чиновник.

Отметим, что после закрытия в Белгороде останется один городской травмпункт.

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#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Обстрел ВСУ#Пострадавшая#Ветер#Дождь#Поваленные деревья#Травмпункт#Инна Рогова
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