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С 2023 года в непрофильных вузах начнут преподавать расширенный курс истории России

Вчера, 19:38
Фото: 1MI
Студенты начнут изучать углублённый курс истории с 1 сентября 2023 года, сообщает информационное агентство «ТАСС».

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилёвский сообщил информационному агентству «ТАСС» о введении углублённого курса истории для непрофильных специальностей. Такие нововведения начнут действовать с 1 сентября 2023 года во всех вузах России.

В настоящий момент решается, какому минимуму по истории России будут обучать всех учащихся в непрофильных вузах.

Со следующего учебного года, с 1 сентября. Сейчас концепция проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения.
Константин Могилёвский, председатель правления Российского исторического общества

Напомним, что ранее министерство науки и высшего образования России приняло решение увеличить количество часов, уделяемых на изучение истории России в непрофильных вузах, с 72 до 144 часов.

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#Александра Склярова#Образование#Концепция#Россия#История России#Белгородские студенты#Университет
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