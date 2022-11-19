С 2023 года в непрофильных вузах начнут преподавать расширенный курс истории России

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилёвский сообщил информационному агентству «ТАСС» о введении углублённого курса истории для непрофильных специальностей. Такие нововведения начнут действовать с 1 сентября 2023 года во всех вузах России.
В настоящий момент решается, какому минимуму по истории России будут обучать всех учащихся в непрофильных вузах.
Со следующего учебного года, с 1 сентября. Сейчас концепция проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения.
Константин Могилёвский, председатель правления Российского исторического общества
Напомним, что ранее министерство науки и высшего образования России приняло решение увеличить количество часов, уделяемых на изучение истории России в непрофильных вузах, с 72 до 144 часов.