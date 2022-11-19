Почему Вячеслав Гладков ходит без шапки?

В прямом эфире 18 ноября белгородцы задали сразу несколько необычных вопросов Вячеславу Гладкову. Первый касался его сна. Второй же- отсутствия шапки в зимнем гардеробе губернатора.
В соседних чатах переживают, что вы до сих пор без шапки.
Елена Вагнер
Вячеслав Гладков объяснил, почему не носит шапки. Как оказалось, связано это ещё с юностью и военным училищем.
Спасибо, дорогие белгородцы, что переживаете! После военного училища к шапкам достаточно сложно отношусь. Но если переживаете, пересмотрю свое отношение к шапкам и постараюсь её приобрести.
Вячеслав Гладков
Местные жители не первый год интересуются отказом главы региона от шапок в холодное время года. Ещё два года назад Вячеслав Гладков отвечал на этот вопрос с юмором. Теперь, видимо, не до шуток.