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Почему Вячеслав Гладков ходит без шапки?

Вчера, 22:10
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков ответил, почему ходит без шапки

Нескромный вопрос прозвучал в прямом эфире «10 вопросов губернатору». Жители Белгородской области переживают за своего главу.

В прямом эфире 18 ноября белгородцы задали сразу несколько необычных вопросов Вячеславу Гладкову. Первый касался его сна. Второй же- отсутствия шапки в зимнем гардеробе губернатора.

В соседних чатах переживают, что вы до сих пор без шапки.
Елена Вагнер

Вячеслав Гладков объяснил, почему не носит шапки. Как оказалось, связано это ещё с юностью и военным училищем.

Спасибо, дорогие белгородцы, что переживаете! После военного училища к шапкам достаточно сложно отношусь. Но если переживаете, пересмотрю свое отношение к шапкам и постараюсь её приобрести.
Вячеслав Гладков

Местные жители не первый год интересуются отказом главы региона от шапок в холодное время года. Ещё два года назад Вячеслав Гладков отвечал на этот вопрос с юмором. Теперь, видимо, не до шуток.

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#Кристина Семенчук#Гладков#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Белгородцы#Губернатор белгородской области#Личные вопросы
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