Ледяной дождь и сильный ветер: в Белгородскую область пришла непогода

В Белгород 19 ноября пришла непогода. Дует сильный ветер, прошёл ледяной дождь. Очевидцы делятся в Сети снимками заледеневших окон, жалуются на обстановку на тротуарах и дорогах.
МЧС в свою очередь рассылает жителям региона СМС с просьбой быть осторожнее из-за гололедицы.
Врио мэра Валентин Демидов отметил, что в Белгороде с последствиями непогоды борются 877 человек и 114 единиц техники. На обработку тротуаров и остановок уже потрачено 100 тонн песко-соляной смеси и 40 тонн соли.
Ранее спасатели предупреждали, что 19 ноября в Белгороде будет мокрый снег, дождь, туман и порывы ветра до 18 м/с.