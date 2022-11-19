Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ледяной дождь и сильный ветер: в Белгородскую область пришла непогода

Вчера, 09:47
Фото: Bel.ru

МЧС предупреждает белгородцев об опасности на улицах

Областной центр покрылся льдом. Непогода, судя по кадрам очевидцев, разыгралась и в других частях региона. Спасатели просят водителей и пешеходов быть осторожными и рассылают соответствующие СМС.
Сюжет
Погода

В Белгород 19 ноября пришла непогода. Дует сильный ветер, прошёл ледяной дождь. Очевидцы делятся в Сети снимками заледеневших окон, жалуются на обстановку на тротуарах и дорогах.

МЧС в свою очередь рассылает жителям региона СМС с просьбой быть осторожнее из-за гололедицы.

Врио мэра Валентин Демидов отметил, что в Белгороде с последствиями непогоды борются 877 человек и 114 единиц техники. На обработку тротуаров и остановок уже потрачено 100 тонн песко-соляной смеси и 40 тонн соли.

Ранее спасатели предупреждали, что 19 ноября в Белгороде будет мокрый снег, дождь, туман и порывы ветра до 18 м/с.

Фото: Bel.ru
Видео: "Строитель Онлайн"
В Белгородскую область после снегопада возвращаются дожди
Узнать подробнее
#Инна Рогова#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород#Фотофакт#Видеофакт#Ледяной дождь#Гололедица#МЧС#Видео
Подпишитесь
ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятий
Вчера, 15:51
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
Вчера, 20:49
Четыре мирных жителя Белгородской области погибли под обстрелами за неделю
Вчера, 14:40
Электропоезд Москва – Белгород около часа простоял в поле из-за непогоды
Вчера, 22:58
С 2023 года в непрофильных вузах начнут преподавать расширенный курс истории России
Вчера, 22:38
Травмпункт в центре Белгорода закроется 1 декабря
Вчера, 14:28