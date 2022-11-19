ФК «Химик» стал чемпионом Белгородской области по футболу

Глава Шебекинского городского округ Владимир Жданов на своей странице в соцсетях поделился новостью о победе футбольного клуба «Химик». Шебекинцы третий год подряд завоёвывают Кубок Белгородской области по футболу.
Победы не даются просто так, а каждая игра – серьезный вызов и проверка на прочность. Проверка, которую наши ребята прошли на «отлично». Спасибо команде за выступление в сезоне. Без сомнений, впереди новые и яркие победы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Напомним, что шебекинский футбольный клуб основали ещё в 1953 году под названием «СЖК и ЖС». В 1963 году название сменилось на «Химик». По общим подсчётам, команда становится чемпионом Белгородской области по футболу уже в 23-й раз.