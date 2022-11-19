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ФК «Химик» стал чемпионом Белгородской области по футболу

Сегодня, 03:57
Фото: Соцсети главы округа Владимира Жданова
Команда из Шебекино третий год подряд завоёвывает Кубок региона, рассказал глава горокруга Владимир Жданов.

Глава Шебекинского городского округ Владимир Жданов на своей странице в соцсетях поделился новостью о победе футбольного клуба «Химик». Шебекинцы третий год подряд завоёвывают Кубок Белгородской области по футболу. 

Победы не даются просто так, а каждая игра – серьезный вызов и проверка на прочность. Проверка, которую наши ребята прошли на «отлично». Спасибо команде за выступление в сезоне. Без сомнений, впереди новые и яркие победы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга

Напомним, что шебекинский футбольный клуб основали ещё в 1953 году под названием «СЖК и ЖС». В 1963 году название сменилось на «Химик». По общим подсчётам, команда становится чемпионом Белгородской области по футболу уже в 23-й раз.

Фото: Соцсети главы округа Владимира Жданова
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#Александра Склярова#Спорт#Соревнования#Шебекино#Владимир Жданов#Футбол#Чемпион
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