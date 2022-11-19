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Электропоезд Москва – Белгород около часа простоял в поле из-за непогоды

Вчера, 19:58
Фото: https://vk.com/belgorod
По информации сообщества «Белгород – Билайв», непредвиденная остановка поезда произошла из-за обледенения контактной сети.

Очевидцы рассказали сообществу «Белгород – Билайв» о незапланированной остановке электропоезда Москва – Белгород в поле рядом с железнодорожной станцией «Ржава» в Курской области. По их информации, поезд совершил вынужденную остановку из-за обледенения контактной сети.

Пассажиры должны были оказаться в Белгороде ещё в 21:48, но на 50 минут остановились в поле. До Белгорода электропоезд буксировал тягач. 

Отметим, что в последние дни в Белгородской области гололедица. Из-за сильного ветра и наледи в области срывает ветки и валит деревья. За 19 ноября таких случаев зафиксировали порядка 18.

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