Четыре мирных жителя Белгородской области погибли под обстрелами за неделю

В Шебекино снаряды попали в жилой дом, в котором находилась аптека, и в киоск «Хрусталь Белогорья». На месте погибли сразу двое – мужчина и женщина. Мужчина был уроженцем украинского города Волчанск. Ещё троих белгородцев доставили в больницу. Одной из пострадавших на реабилитацию понадобится не менее трёх месяцев, мужчина находится в реанимации. Среди них также была 80-летняя женщина с проникающими ранениями грудной клетки, спасти её не удалось.