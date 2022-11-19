Четыре мирных жителя Белгородской области погибли под обстрелами за неделю

Больше всего на этой неделе досталось Шебекинскому округу. Вообще Белгородская область понесла большие потери с начала спецоперации. В регионе из-за обстрелов только на этой неделе погибли четверо, ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести.
С 24 февраля пострадали 69 человек. Скончались 19. Из приграничных районов отселили более семи тысяч белгородцев. Около 500 из них – вывезли в другие регионы.
Утро понедельника на этой неделе началось с обстрела Валуйского округа. На окраину села Борки прилетели мины. Жертв нет, повредили погреб и окна частных домов.
После этого пострадало село Козинка Грайворонского округа. Снаряд попал к фермеру, случился пожар — загорелась ёмкость с дизельным топливом. Жителей просили спуститься в подвалы. Никто не пострадал.
В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе вечером сработала система ПВО. Было очень громко, но без последствий.
Этот вторник стал для белгородцев настоящим испытанием. Прошли его, к сожалению и не по своей вине, не все. 15 ноября Украина атаковала Белгородскую область с трёх сторон.
Утром обстреляли посёлок Ленинский в Шебекинском округе. Волна взорвавшихся снарядов выбила окна в частном доме. Никто не пострадал.
Несколько позже под миномётный обстрел попали несколько населённых пунктов в Грайворонском округе: Безымено, Козинка, Сподарюшино. Обошлось также без жертв.
В Шебекино снаряды попали в жилой дом, в котором находилась аптека, и в киоск «Хрусталь Белогорья». На месте погибли сразу двое – мужчина и женщина. Мужчина был уроженцем украинского города Волчанск. Ещё троих белгородцев доставили в больницу. Одной из пострадавших на реабилитацию понадобится не менее трёх месяцев, мужчина находится в реанимации. Среди них также была 80-летняя женщина с проникающими ранениями грудной клетки, спасти её не удалось.
Чуть позже обстреляли и Валуйки. Система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». Один мужчина погиб, он находился в машине. Ещё двое ранены осколками. Их доставили в местную ЦРБ. В этот день в Валуйском округе получили повреждения 32 частных дома и 62 квартиры.
Среда стала самым безобидным днём за рабочую неделю. 16 ноября Белгородская область занималась жёсткими обстрелами предыдущего дня. Правда, нас снова пытались атаковать. Над Белгородом система ПВО сбила летевшие на областной центр ракеты. Было очень громко.
Также в среду в хуторе Старый Волоконовского района ввели режим ЧС.
Жители этого хутора на протяжении последнего времени больше всех страдают от обстрелов ВСУ, которые ведутся практически ежедневно. В хуторе повреждена часть жилых домовладений. Жители покинули населённый пункт.
Сергей Бикетов , глава Волоконовского района Сергей Бикетов
Утром в Белгороде было громко. Жители насчитали больше десяти «бахов». Продолжалось это больше часа, работали ВКС РФ и система ПВО. Позже в районе Монастырского леса нашли последствия работы ПВО – обломки.
17 ноября Шебекино вновь подвергся страшному обстрелу. Противник обстрелял город из ракетной системы залпового огня «Град». Снаряд попал в один из жилых домов – он полностью разрушен. Сильно пострадала 15-летняя девушка, которая находилась в доме. 18 ноября тяжело раненную белгородку доставили в Москву для дальнейшего лечения в столице.
Но плохие события 17 ноября на этом не закончились. Вечером ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Без света остались Таврово, Разумное, Весёлая Лопань, Никольское и другие населённые пункты – из-за повреждения трансформатора. Обошлось без жертв.
В пятницу, 18 ноября, ВСУ вновь обстреляли Шебекинский горокруг и Белгородский район. В приграничном селе Шебекинского округа миномётный обстрел повредил линию электропередачи и окна в двух домах.
В Белгородском районе пострадало село Устинка Яснозоренского сельского поселения Белгородского района. Погиб 80-летний местный житель, который застал первые снаряды во дворе. Разрушения получили шесть домов.
14 ноября стало известно об отставке Сергея Киселёва, который занимал пост руководителя управления архитектуры и градостроительства Белгорода. Сергей Киселёв проработал на этой должности с 2017 года. Уволился он по собственному желанию – нашёл новую работу в Крыму. Киселёв занял аналогичную должность в департаменте архитектуры и градостроительства Ялты. Теперь главным архитектором Белгорода стал Андрей Синегубов, ранее занимавший пост заместителя главы управления архитектуры и градостроительства мэрии.
Дочь умершего 14 ноября экс-депутата областной думы Николая Незнамова также решила сдать мандат депутата белгородского горсовета. Татьяна Незнамова досрочно сложит свои полномочия 22 ноября.
Поговорим теперь немного о главе мэрии Белгорода. Напомним, 31 октября Антон Иванов написал заявление об увольнении. Пока нового мэра официально не выбрали, поэтому его обязанности временно исполняет Валентин Демидов. Конкурс на замещение должности мэра пройдёт 26 декабря. При этом в горсовете уже представили проект контракта.
Так, новый глава администрации Белгорода будет зарабатывать минимум 167 тыс. рублей. Несмотря на должностной оклад размером в 41,9 тыс. рублей, ежемесячная надбавка за организацию осуществления отдельных госполномочий будет составлять 300% оклада. Также возможны разные премии.
Вслед за Антоном Ивановым свой пост покинул и гендиректор Белгорблагоустройства Максим Арабинский. Пробыл он в своей должности год, что стало рекордом за последнее время. За пять лет, с 2017 года, в ведомстве сменилось десять руководителей.
Как выяснилось, такой уход Арабинского вряд ли случаен. Он пришёл вместе с Ивановым, до этого мужчины тоже работали вместе в Белгородской ипотечной корпорации. Тогда Иванов был главой компании, Арабинский – помощником руководителя по развитию инфраструктурных проектов БИК.