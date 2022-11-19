Белгородцев два года интересует сон Гладкова

Вот уже третий год пошёл в Белгородской области вместе с Вячеславом Гладковым. А белгородцы не перестают задавать губернатору личные вопросы.
Так, во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» прозвучал необычный вопрос – сколько времени он спит по ночам?
Вячеслав Гладков слегка смутился и посетовал на людей, которые собирали ему вопросы для эфира. Но, отвечая женщине, улыбнулся.
Всё хорошо. Сплю. Высыпаюсь.
Вячеслав Гладков
Напомним, на этот же вопрос Вячеслав Гладков отвечал ещё 10 декабря 2020 года, будучи врио губернатора. Тогда глава ответил, что спит «много», по 4-5 часов в сутки. Многие бы с ним поспорили о понятии «много». Но, судя, по объёму ежедневной работы, часов сна в жизни Гладкова не прибавилось. А, возможно, даже наоборот.