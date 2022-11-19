Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцев два года интересует сон Гладкова

Вчера, 21:57
Фото: 1MI
Жители Белгородской области продолжают задавать губернатору вопросы личного характера.

Вот уже третий год пошёл в Белгородской области вместе с Вячеславом Гладковым. А белгородцы не перестают задавать губернатору личные вопросы.

Так, во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» прозвучал необычный вопрос – сколько времени он спит по ночам?

Вячеслав Гладков слегка смутился и посетовал на людей, которые собирали ему вопросы для эфира. Но, отвечая женщине, улыбнулся.

Всё хорошо. Сплю. Высыпаюсь.
Вячеслав Гладков

Напомним, на этот же вопрос Вячеслав Гладков отвечал ещё 10 декабря 2020 года, будучи врио губернатора. Тогда глава ответил, что спит «много», по 4-5 часов в сутки. Многие бы с ним поспорили о понятии «много». Но, судя, по объёму ежедневной работы, часов сна в жизни Гладкова не прибавилось. А, возможно, даже наоборот.

Два года с Гладковым: как изменилась Белгородская область
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Гладков#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор белгородской области#Белгородцы#Нескромные вопросы
Подпишитесь
Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки
Сегодня, 10:30
Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев
Сегодня, 11:22
В Белгородской области начали шить маскхалаты для военных
Вчера, 20:37
Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288
Сегодня, 09:47
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Вчера, 14:26
Noize MC признали иноагентом
Вчера, 22:21