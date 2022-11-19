Белгородцев два года интересует сон Гладкова

Напомним, на этот же вопрос Вячеслав Гладков отвечал ещё 10 декабря 2020 года, будучи врио губернатора. Тогда глава ответил, что спит «много», по 4-5 часов в сутки. Многие бы с ним поспорили о понятии «много». Но, судя, по объёму ежедневной работы, часов сна в жизни Гладкова не прибавилось. А, возможно, даже наоборот.