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Жители посёлка в Белгородском районе пожаловались на сибирские таёжные тропы

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
На заснеженные дороги пожаловались жители посёлка Октябрьский в Белгородском районе. Люди отметили, что эта проблема повторяется из года в год. Ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Владимир Перцев.

Как отметила жительница посёлка Октябрьский Олеся, ежегодно люди сталкиваются с проблемой.

После выпадения обильных осадков в виде снега наши пешеходные улицы превращаются в непроходимые сибирские таёжные тропы, через которые дети, пожилые, инвалиды, мамочки с колясками пытаются добраться до работы, садика и т. д. В данный момент путь следования пролегает по проезжей части дороги, что создаёт угрозу жизни.
Олеся

Ситуацию прокомментировал глава Белгородского района Владимир Перцев. Он отметил, что  очистка от снега и посыпка песком автомобильных дорог и тротуаров поселения проходит в порядке очерёдности.

В первую очередь работы ведутся на подходах к социальным объектам (больница, детский сад, школа и т. д). При возникновении дополнительных вопросов вы можете обратиться по телефону (4722) 25-06-42.
Владимир Перцев

Напомним, из-за снегопада 17 ноября в Белгородской области произошёл ряд аварий. Есть погибшие.

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородский район#Снегопад#Жалоба#Уборка снега#Владимир перцев
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