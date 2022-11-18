Жители посёлка в Белгородском районе пожаловались на сибирские таёжные тропы

Как отметила жительница посёлка Октябрьский Олеся, ежегодно люди сталкиваются с проблемой.
После выпадения обильных осадков в виде снега наши пешеходные улицы превращаются в непроходимые сибирские таёжные тропы, через которые дети, пожилые, инвалиды, мамочки с колясками пытаются добраться до работы, садика и т. д. В данный момент путь следования пролегает по проезжей части дороги, что создаёт угрозу жизни.
Олеся
Ситуацию прокомментировал глава Белгородского района Владимир Перцев. Он отметил, что очистка от снега и посыпка песком автомобильных дорог и тротуаров поселения проходит в порядке очерёдности.
В первую очередь работы ведутся на подходах к социальным объектам (больница, детский сад, школа и т. д). При возникновении дополнительных вопросов вы можете обратиться по телефону (4722) 25-06-42.
Владимир Перцев
Напомним, из-за снегопада 17 ноября в Белгородской области произошёл ряд аварий. Есть погибшие.