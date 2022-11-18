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Жители Никольского месяц не могут добиться восстановления машины после обстрела

Вчера, 19:59
Фото: 1MI
Свою историю женщина написала в комментариях у Вячеслава Гладкова. Губернатор Белгородской области ответил белгородке во время прямого эфира.

Напомним, 16 октября Белгород вместе с районом попали под обстрел со стороны Украины. Как оказалось, не со всеми последствиями того дня разобрались.

Свою историю рассказала Карина Морозова. Так, в этот день в Никольском под обстрел попал мужчина, отец двух маленьких детей. Во время случившегося мужчина ехал по селу на своей «ГАЗели». Рядом с машиной взорвался снаряд – «ГАЗель» пострадала от взрывной волны. По словам белгородки, с помощью машины мужчина зарабатывает на хлеб.

Был представитель администрации Никольского, всё зафиксировали. Прошёл месяц – тишина. Что делать?
Карина Морозова

На вопрос Карины Вячеслав Гладков ответил кратко: обратиться к главе Белгородского района Владимиру Перцеву, который уже ждёт.

Глава Белгородского района Владимир Перцев ждёт. Всем поможем.
Вячеслав Гладков
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