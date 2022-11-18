Жители Никольского месяц не могут добиться восстановления машины после обстрела

Напомним, 16 октября Белгород вместе с районом попали под обстрел со стороны Украины. Как оказалось, не со всеми последствиями того дня разобрались.
Свою историю рассказала Карина Морозова. Так, в этот день в Никольском под обстрел попал мужчина, отец двух маленьких детей. Во время случившегося мужчина ехал по селу на своей «ГАЗели». Рядом с машиной взорвался снаряд – «ГАЗель» пострадала от взрывной волны. По словам белгородки, с помощью машины мужчина зарабатывает на хлеб.
Был представитель администрации Никольского, всё зафиксировали. Прошёл месяц – тишина. Что делать?
Карина Морозова
На вопрос Карины Вячеслав Гладков ответил кратко: обратиться к главе Белгородского района Владимиру Перцеву, который уже ждёт.
Глава Белгородского района Владимир Перцев ждёт. Всем поможем.
Вячеслав Гладков