Жители Никольского месяц не могут добиться восстановления машины после обстрела

Свою историю рассказала Карина Морозова. Так, в этот день в Никольском под обстрел попал мужчина, отец двух маленьких детей. Во время случившегося мужчина ехал по селу на своей «ГАЗели». Рядом с машиной взорвался снаряд – «ГАЗель» пострадала от взрывной волны. По словам белгородки, с помощью машины мужчина зарабатывает на хлеб.