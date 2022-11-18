Завершается прием заявлений на участие в VIII Национальной премии РАПК

По информации newia.ru, направить заявку можно на веб-ресурсе премии: http://premia-rapc.ru.
Главную профессиональную награду России в области политического консалтинга и избирательных технологий вручили впервые в 2016 году. Премия помогает находить и стимулировать специалистов в сфере политического консалтинга и избирательных технологий. Успешные практики текущего года будут определяться в 13 номинациях. Самые популярные из них — «Лучшая линейка АПМ в Интернете», «Лучшее событие компании», «Лучший публичный аналитический доклад» и другие.
Как заявил вице-президент РАПК Алексей Куртов, данная премия позволяет участникам представить себя как профессионалов, увидеть уровень коллег по цеху. Мероприятие создает профессиональную среду и стандарты, а также определяет перспективные практики.
По словам политического юриста, одного из учредителей РАПК Олега Молчанова, Российская ассоциация политконсультантов ‑ ключевое профессиональное объединение экспертов «политических» профессий. Эти специалисты не любят публичность, не выступают на телевидении, при этом их мнения играют весомую роль в принятии тех или иных решений. В этой связи важен обмен опытом в кругу профессионалов. Для этого создана премия РАПК.
Церемония награждения победителей пройдет в этом году 8 декабря в Центре международной торговли (г. Москва).