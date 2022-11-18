Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Завершается прием заявлений на участие в VIII Национальной премии РАПК

Вчера, 19:37
Фото: pxhere.com
Российская ассоциация политических консультантов 20 ноября завершает кампанию по оформлению заявок на участие в Национальной премии РАПК «Выбор», которая проходит каждый год.

По информации newia.ru, направить заявку можно на веб-ресурсе премии: http://premia-rapc.ru.

Главную профессиональную награду России в области политического консалтинга и избирательных технологий вручили впервые в 2016 году. Премия помогает находить и стимулировать специалистов в сфере политического консалтинга и избирательных технологий. Успешные практики текущего года будут определяться в 13 номинациях. Самые популярные из них — «Лучшая линейка АПМ в Интернете», «Лучшее событие компании», «Лучший публичный аналитический доклад» и другие.

Как заявил вице-президент РАПК Алексей Куртов, данная премия позволяет участникам представить себя как профессионалов, увидеть уровень коллег по цеху. Мероприятие создает профессиональную среду и стандарты, а также определяет перспективные практики.

По словам политического юриста, одного из учредителей РАПК Олега Молчанова, Российская ассоциация политконсультантов ‑ ключевое профессиональное объединение экспертов «политических» профессий. Эти специалисты не любят публичность, не выступают на телевидении, при этом их мнения играют весомую роль в принятии тех или иных решений. В этой связи важен обмен опытом в кругу профессионалов. Для этого создана премия РАПК.

Церемония награждения победителей пройдет в этом году 8 декабря в Центре международной торговли (г. Москва).

#Общество
Подпишитесь
Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки
Сегодня, 10:30
Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев
Сегодня, 11:22
В Белгородской области начали шить маскхалаты для военных
Вчера, 20:37
Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288
Сегодня, 09:47
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Вчера, 14:26
Noize MC признали иноагентом
Вчера, 22:21