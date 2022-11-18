Завершается прием заявлений на участие в VIII Национальной премии РАПК

По словам политического юриста, одного из учредителей РАПК Олега Молчанова, Российская ассоциация политконсультантов ‑ ключевое профессиональное объединение экспертов «политических» профессий. Эти специалисты не любят публичность, не выступают на телевидении, при этом их мнения играют весомую роль в принятии тех или иных решений. В этой связи важен обмен опытом в кругу профессионалов. Для этого создана премия РАПК.