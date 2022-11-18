За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей

Гораздо больше проработал на этом посту Александр Немыкин: восемь месяцев с 12 октября 2020 года по 8 июня 2021 года. Более того, чиновник до этого исполнял обязанности гендиректора — с 28 июля по 11 октября 2020 года. Итого, руководил Белгорблагоустройством Немыкин 11 месяцев.