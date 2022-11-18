За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей

В Белгорблагоустройстве сегодня в очередной раз сменился руководитель: после ухода Максима Арабинского обязанности гендиректора стал выполнять Евгений Жигалов.
Проработал гендиректором Арабинский чуть больше года: согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», чиновник стал руководить городским коммунальным предприятием с 10 ноября 2021 года.
До Арабинского обязанности руководителя исполнял Андрей Смирнов. В должности Смирнов продержался почти два месяца — с 15 сентября по 9 ноября 2021 года.
До него Белгорблагоустройством руководил Александр Верзун — но уже больше двух месяцев, с 7 июля по 14 сентября 2021 года.
Затем идёт Алексей Тикунов: в должности гендиректора чиновник продержался меньше месяца, всего 27 дней — с 9 июня по 6 июля 2021 года.
Гораздо больше проработал на этом посту Александр Немыкин: восемь месяцев с 12 октября 2020 года по 8 июня 2021 года. Более того, чиновник до этого исполнял обязанности гендиректора — с 28 июля по 11 октября 2020 года. Итого, руководил Белгорблагоустройством Немыкин 11 месяцев.
Перед Немыкиным был Андрей Бубело: он был гендиректором с 12 февраля по 7 июня 2020 года.
Ещё раньше — Виктор Гордиенко, который руководил городским коммунальным предприятием с 10 апреля 2019 по 11 февраля 2020-го.
До Гордиенко Белгорблагоустройством управлял Владимир Марченко: в должности он проработал больше года, с 19 февраля 2018-го по 9 апреля 2019-го.
Ранее предприятием руководил Даниил Медведев: с 15 ноября 2017 года по 18 февраля 2018 года – меньше полугода.
И снова возвращаемся к Андрею Бубело, который был исполняющим обязанности гендиректора предприятия с 16 ноября 2016 по 14 ноября 2017 года — почти год.
Итого с ноября 2017 года по ноябрь 2022 в Белгородблагоустройстве сменилось 10 руководителей.
Что касается нового исполняющего обязанности гендиректора Евгения Жигалова, то о нём известно следующее:
Пока можно только предполагать, сколько продержится в должности новый руководитель. Стоит отметить, что предыдущий гендиректор, Максим Арабинский, ранее работал в БИК, которую возглавлял экс-градоначальник областного центра Антон Иванов, ушедший с поста главы горадминистрации также по собственному желанию меньше месяца назад.
Вполне вероятно, что роль гендиректора Белгорблагоустройства по аналогии может занять человек из команды Валентина Демидова, исполняющего сейчас обязанности мэра Белгорода.
Также можно отметить, что частая смена руководства может быть одной из причин ряда проблем городского коммунального предприятия. Так, например, летом сотрудники Белгорблагоустройства жаловались на задержку зарплаты и на нехватку работников. Недовольны работой предприятия и жители Белгорода, регулярно сообщающие о некачественной очистке снега.