«ЮЖНИИГИПРОГАЗ»: у истоков газовой индустрии СССР

Институт «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» по праву можно назвать «серым кардиналом» отечественной промышленности.
Проекты, разработанные в Донецке, не имеют аналогов в мире. На счету сотрудников института «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» множество успешно реализованных уникальных разработок: обустройство крупнейших в мире газовых и газоконденсатных месторождений севера Тюменской области и полуострова Ямал, использование сжатого и сжиженного газа для заправки автомобилей, проектирование первого из крупнейших газовых месторождений Западной Сибири – Медвежьего (за эту работу институт был удостоен Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР), а также проектирование первого газопровода в условиях вечной мерзлоты. А начиналось всё в 30-е годы ХХ века.
У истоков светлого пути
30-е годы ХХ столетия ознаменовались расцветом русской экономики и промышленности. К этому времени в СССР была успешно завершена вторая пятилетка: в действие ввели 4500 крупных государственных промышленных предприятий, на 7% выросла доля продукции промышленности, начали активно развиваться новые индустриальные районы.
Советскому Союзу удалось обогнать Великобританию и Францию по уровню производства чугуна и стали, а также электроэнергии. Значительно улучшились результаты работы и других крупнейших отраслей экономики. По объёму промышленной продукции СССР занял к тому времени первое место в Европе и второе место в мире после США.
В этих условиях русская газовая промышленность росла невероятно быстрыми темпами. Новые достижения поставили перед донецкими инженерами и новые непростые задачи: в регионе колоссальными темпами развивалась угольная промышленность, вследствие чего возникло множество коксохимических заводов. Каждое из этих предприятий столкнулось с проблемой: в ходе производственных процессов в атмосферу выбрасывались большие объёмы коксового газа, которые необходимо было как-то утилизировать. Это и послужило толчком к созданию легендарного донецкого института.
Зимой 1933 года при отделе коммунального хозяйства городского Совета депутатов трудящихся города Сталино (ныне Донецк) открылась первая проектная контора «Проектгаз» (ныне – институт «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»). Её возглавил выпускник Донецкого углехимического института Юлий Боксерман, которому на тот момент исполнился лишь 21 год.
Юлий Боксерман – советский учёный, главный научный сотрудник Института энергетических исследований АН СССР (РАН), первый директор проектной конторы «Проектгаз», руководил конторой вплоть до 1939 года, после чего его перевели на должность заместителя начальника Главного управления нефтегазовой промышленности в Наркомнефтепром СССР. Вскоре Боксерман возглавил это управление, а с 1953 по 1956 годы занимал пост директора Московского завода сжиженного газа «ВНИИГаз». В 1956 году стал заместителем начальника Главного управления газовой промышленности при Совете Министров СССР. С 1965 по 1970 годы – заместитель министра газовой промышленности СССР. Юлий Боксерман принимал активное участие в разработке и строительстве газопровода «Саратов – Москва», ставшего «первенцем» газовой индустрии. По сценарию, написанному Боксерманом, были сняты документальный фильм «Магистраль» и научно-популярная лента «Волшебное пламя».
Учреждению поручили разработать технический проект газификации города Сталино с подключением пятисот квартир. Этот проект был разработан Юлием Боксерманом, а работа над его реализацией продолжалась около десяти месяцев. Для того, чтобы газификация состоялась, пришлось запустить станцию для повышения давления коксового газа и его очистки от нафталина и серы, построить газораспределительную сеть, а также разработать и поставить всё необходимое оборудование. На тот момент в Донбассе не было завода, который производил бы газовую аппаратуру, а потому плиты пришлось везти из Москвы.
С поставленной задачей контора справилась успешно, и уже 7 ноября 1935 года в первые донецкие квартиры поступил очищенный коксовый газ. Так шахтёрская столица стала пятым в СССР и первым в Донбассе газифицированным городом. В то же самое время будущие донецкие инженеры, студенты Донецкого углехимического института («ДУХИ») А. А. Лазнов и И. С. Гаркуша продолжали начатые ими ранее опыты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Однако ещё перед этим, в конце 1934 года, «Проектгаз» реорганизовали в хозрасчётную контору при облисполкоме, которая должна была заниматься проектированием и техническим руководством строительства газификации промышленных предприятий региона. Новое учреждение было названо «Донпроектгаз». Усилиями его сотрудников была подготовлена вторая очередь газификации Сталино, а также разработаны проекты газификации Горловки и Макеевки (для этой цели в том числе были построены и первые станции газификации угля).
В 1934 году Главгаз создал Всесоюзный институт искусственного жидкого топлива и газа (ВНИГИ), в состав которого вошло пять научно-исследовательских институтов. В том же году ВНИГИ разработал «План развёртывания гелиевой промышленности СССР во второй пятилетке (1933-1937 годы)». А спустя три года «Донпроектгаз» преобразовали в государственную контору «Донюжгаз», задачей которой должно было стать проектирование, строительство и эксплуатация дальних газопроводов. В 1939 году на базе учреждения был создан строительно-подрядный трест по строительству станций подземной газификации углей, дальних газопроводов, газонаполнительных станций и других предприятий газовой промышленностей Донбасса и Юга СССР.
До начала Великой Отечественной войны «Донюжгаз» успел закончить проектирование и начать строительство газопровода «Кадиевка – Брянка – Алчевск – Ворошиловград», а также построить и ввести в эксплуатацию газопровод «Азовсталь – завод им. Ильича» диаметром 700 мм (газопровод находился в городе Мариуполь). Весной 1940 года в эксплуатацию ввели запроектированную ранее «Донюжгазом» станцию подземной газификации углей (ПГУ) в городе Лисичанск. Успешный опыт её эксплуатации доказал, что строить станции ПГУ на каменных углях возможно.
Военные будни
Уже на второй день с момента начала Великой Отечественной войны при Совете народных комиссаров СССР создали Совет по эвакуации. В течение первого года ведения боёв на восток переместили 2593 промышленных предприятия. В Сталино же эвакуацию населения откладывали до последнего, потому что никто не хотел верить, что Донбасс придётся отдать врагу. Однако это случилось, и фашисты вошли в город.
В первые же месяцы войны большую часть сотрудников «Донюжгаза» мобилизовали на фронт. Оставшихся успели расформировать на несколько групп и эвакуировать из города до того, как он был захвачен нацистами. Планировалось, что в глубоком тылу будет создано три завода искусственного жидкого топлива, без которого не обошлась бы работа военной и гражданской техники. Первый завод должен был находиться под Иркутском, два других – в Кемеровской области.
Некоторые инженеры-газовики, которые не успели эвакуироваться, позднее пытались догнать свой трест. Кому-то из них это удалось.
В апреле 1942 года председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал секретное постановление «О строительстве газопровода «Бугуруслан – Куйбышев». Это было необходимо, чтобы решить проблему с поставкой топлива для крупных авиационных заводов, перебазированных в район Куйбышева в целях безопасности. Газопровод должны были запустить уже в декабре 1942 года, а третьему кварталу 1943 года газовиков обязывали выйти на объём в 220 млн куб. м газа.
Согласно дошедшим до наших дней отрывочным данным, в разработке ответственного проекта участвовал «Донюжгаз», большая группа работников которого была эвакуирована именно в Куйбышев. Примечательно, что руководил строительством первый директор учреждения Юлий Боксерман, занимавший к тому моменту должность начальника Главнефтегаза.
Первый в Советском Союзе газопровод строили без традиционно оформленного проекта: исходили из оперативной ситуации и прямо на месте принимали решения, многие из которых стали потом легендарными. К строительству привлекали заключённых, а также мирное население, техники катастрофически не хватало, а характер работ держали в строжайшей тайне. Иногда даже сами землекопы не знали, с какой целью они копают траншею.
В процессе строительства нашлось место и новаторской мысли. Главный инженер управления транспорта газа Вадим Егоров усовершенствовал ряд узлов и деталей, применявшихся в американском компрессоре фирмы «Кларк». После этого газоперекачивающий агрегат увеличил свою производительность в два раза, а узнавшие об этом американские союзники онемели от шока.
После освобождения
Осенью 1943 года, как только Донбасс освободили от фашистов, трест «Донюжгаз» вернулся к работе. Восстановление газового хозяйства начали уже в сентябре этого же года, а весной следующего завершилась бытовая газификация города. Не все сотрудники смогли приступить к работе сразу: многие из них возвращались с фронта или из эвакуации в течение ещё двух лет.
Тем не менее, в 1946 году газопровод «Азовсталь – завод им. Ильича» и газонаполнительные станции Горловки и Сталино были полностью восстановлены.
В 1947 году трест «Донюжгаз» реорганизовали в Сталинский филиал проектного института «Гипрогазтоппром». А спустя два года – в проектное отделение Всесоюзного научно-исследовательского института по подземной газификации углей «ВНИИподземгаз». В 1956 году предприятие в очередной раз реорганизовали в проектный институт «Гипроподземгаз».
За это время институт разработал проекты целого ряда крупных газогенераторных станций при химических комбинатах, машиностроительных и других заводах. На тот момент станции работали по передовым технологиям, не известным за рубежом. Среди заказчиков «Гипроподземгаза» в те годы были Индия, Китайская Народная Республика и Корейская Народная Демократическая Республика.
В 1957 году также были запроектированы две станции ПГУ неподалёку Тулы и станции ПГУ в Ростовской области, Узбекистане, Кузбасе и других регионах. Позднее, в 1975 году, США заинтересовались достижениями «Гипроподземгаза» и выкупили у института лицензии на способ производства и техническую документацию.
В начале 1960-х годов институт занимался разработкой проектов газоснабжения крупнейших предприятий нескольких отраслей промышленности в Донбассе и на Урале, а также Волжского и Камского автозаводов, гигантов отечественного автомобилестроения.
В 1961 году «Гипроподземгаз» реорганизовали в Государственный проектный институт «Южгипрогаз», а спустя четыре года – в Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «ЮЖНИИГИПРОГАЗ». Перед сотрудниками «ЮЖНИИГИПРОГАЗа» были поставлены новые задачи: обустройство газовых месторождений Ставрополья, использование сжиженных углеводородных газов (СУГ) в быту и промышленности и разработка проектов автоматизированных кустовых баз СУГ, которые предназначены для снабжения пропан-бутаном населения, транспорта и промышленности, и действуют по сей день в странах СНГ. Занимались донецкие инженеры и разработкой экспериментальных технологий обработки газа абсорбцией, адсорбцией и холодом, чтобы использовать их в северных районах России.
Успешно справились в институте «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и с проектом обустройства Усть-Вилюйского газоконденсатного месторождения в Якутии (на это ушло три года). Этот проект был первым в мировой практике, выполненным для объекта, расположенного на многолетнемёрзлых грунтах.
Ещё один успешный проект донецких инженеров – магистральный газопровод «Таас – Тумус – Якутск – Покровск». Особенностью этого газопровода являлось, что это был первый газопровод, запроектированный и построенный для условий вечной мерзлоты – прокладывался над землёй на деревянных опорах. Диаметр газопровода составлял 500 мм, длинна – более 300 км.
Благодаря успехам проектировщиков «ЮЖНИИГИПРОГАЗа» в районах многолетней мерзлоты, именно этому институту поручили также спроектировать и обустроить первое из крупнейших газовых месторождений Западной Сибири – Медвежье. Ветераны учреждения любят вспоминать, что однажды сотрудники института, не желавшие отправляться в командировку в столь неблагоустроенные места, возмутились: мол, институт называется южным, при чём же здесь север? На это главный инженер «ЮЖНИИГИПРОГАЗа» ответил словами, ставшими впоследствии местным афоризмом: «Прошу запомнить, что всё, что лежит в нашей стране южнее Полярного круга, находится в зоне деятельности «ЮЖНИИГИПРОГАЗа». В дальнейшем опыт обустройства Медвежьего газового месторождения позволил донецким инженерам делиться опытом и с зарубежными коллегами. В качестве Генерального проектировщика «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» обустраивал такие газовые и газоконденсатные месторождения как Вынгапуровское, Ямбургское, Ямсовейское, Южно-Русское, Оренбургское, Астраханское, Южно-Тамбейское и др. На общий объем добычи почти 500 млрд м3/год.
Проектирование магистральных газотранспортных систем
Институт являлся Генеральным проектировщиком первого экспортного газопровода в Западную Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», протяженностью 4454 км. Этот газопровод сделал возможной подачу газа от Уренгоского месторождения в страны Западной Европы и стал важнейшей составляющей газотранспортной системы России на многие годы вперед. Чтобы обеспечить надежность и стабильность поставок газа на экспорт, впервые в практике проектирования были проведены расчетные исследования по метрологии и программам, разработанным в институтах ВНИИГАЗ и МИНХиГП им. И.М. Губкина. Новизна заключалась в системном подходе: газопровод проектировался не как изолированный объект, а как часть Единой системы газоснабжения СССР, во взаимодействии и подземными хранилищами газа, расположенными вблизи трассы.
ЮЖНИИГИПРОГАЗом спроектированы все технологические объекты крупнейшего в мире газотранспортного предприятия – «Газпром трансгаз Югорск»: 17 ниток газопроводов (7 ниток в коридоре Надым-Пунга и 10 ниток в коридоре Уренгой (Ямбург) – Центр), протяженностью 26,5 тысяч километров, 219 компрессорных цехов общей мощностью 15,73 млн. кВт, позволяющие бесперебойно транспортировать до 500 млрд м3/год газа.
Всего по проектам института проложено более 50 тысяч километров магистральных газопроводов, включая Орнбург – Западная граница («Союз»), Оренбург – Новопсков, Уренгой – Петровск, Уренгой – Сургут – Челябинск, Ямбург – Западная граница («Прогресс»), Ямбург – Тула (1 и 2 нитки), Ямбург – Поволжье, СРТО-Торжок, возведено более 300 магистральных компрессорных станций.
Проекты газопереработки.
Проекты уникальных газохимических комплексов в Оренбурге и Астрахани справедливо снискали заслуженное уважение среди заказчиков и партнеров.
В газе Оренбургского НГКМ, кроме опасных и коррозионных компонентов (H2S и СО2) содержится такой редкий элемент, как гелий. Всего за 6 лет (1970 – 1976 гг.) в Оренбургских степях был построен первенец газовой промышленности – комплекс по добыче и переработке газов сложного состава с агрессивными компонентами (сероводород до 2,5%, меркаптаны, углекислый газ до 2%). Оренбургский ГПЗ, включающий в себя газовый промысел, газоперерабатывающий и гелиевый заводы, магистральные газо- и продуктопроводы, полностью покрывает потребности страны в гелии, а также обеспечивает его экспорт. Совершенно уникальны технологии получения газообразного и жидкого гелия из природного газа, примененные здесь.
Трудный опыт Оренбурга был применен при создании на базе Астраханского месторождения еще одного крупного газохимического комплекса – пожалуй, самого сложного иехнологического предприятия отрасли, в газе которого содержание коррозионоопасных сероводорода и углекислоты, как минимум, в 6 раз выше, чем в Оренбурге (до 25% H2S и до 15% СО2 по объему).
Работа с Оренбургским газовым комплексом является особой страницей в истории института: он стал генеральным проектировщиком обустройства данного комплекса, обойдя при этом многие другие проектные организации отрасли СССР.
Оренбургский ГПК – один из крупнейших в мире газохимических комплексов. Был введён в строй в 1974 году и продолжает работу по сей день. В его состав входит завод, являющийся единственным производителем природного одоранта в стране (одорант – вещество, которое используют как примесь к газу, чтобы придать ему предупреждающий газ).
В процессе работы донецким инженерам пришлось с рядом сложнейших вопросов: необходимостью строительства дорог в пойме реки Урал, подверженной периодическим затоплениям в весенний период, все эти дороги были построены в насыпях, переходы этой реки газоконденсатопроводами, которые транспортируют агрессивные и коррозионно-опасные продукты надземно в равнопрочных кожухах.
Также Институт выполнял проектирование газоперерабатывающего завода и первого в СССР уникального гелиевого завода. В разработке и изготовлении оборудования для гелиевого завода, например, принимали участие около 130 предприятий и организаций. За время работы над проектом в «ЮЖНИИГИПРОГАЗе» приобрели бесценный опыт работы с известными иностранными фирмами, которые занимаются переработкой и магистральным транспортом газа и газового конденсата.
За разработку установок Оренбургского гелиевого завода и создание Оренбургского газового комплекса «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» был отмечен Государственными премиями СССР в 1980 и 1981 годах.
Только вперёд!
За достигнутые успехи в работе сотрудники «ЮЖНИИГИПРОГАЗа» не раз удостаивались высоких правительственных наград. Институт был награждён в 1983 году орденом Трудового Красного Знамени за разработку проектов освоения крупных газовых месторождений, а за участие в создании ключевых объектов газовой промышленности более 350 инженеров и учёных донецкого института также получили высокие государственные награды. Так, в активе проектировщиков – Государственные премии и премии Совета Министров СССР.
Даже после распада Советского Союза сотрудники института «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» не теряли связи с Россией. Они занимались обустройством Южно-Русского газоконденсатного месторождения, строительством, реконструкцией и техническим перевооружением магистральных компрессорных станций, продолжали работы по объектам магистрального транспорта газа с месторождения полуострова Ямал и т. д. Во многом успехи института объясняются грамотным подходом к организации его работы и талантливым коллективом.
Институт продолжает работу и по сей день, хотя Донецк регулярно страдает от последствий боевых действий. Хочется верить, что с момента принятия ДНР в состав Российской Федерации перед специалистами «ЮЖНИИГИПРОГАЗа» откроются более широкие возможности, ведь теперь они смогут беспрепятственно служить Родине своим талантом, выполняя ещё более сложные и интересные заказы.