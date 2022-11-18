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Вячеслав Гладков проведёт большую пресс-конференцию

Вчера, 20:29
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области анонсировал пресс-конференцию с журналистами, которая пройдёт 21 ноября.

В предстоящий понедельник, 21 ноября, глава Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести в прямом эфире масштабную пресс-конференцию.

Давно не отвечал на вопросы журналистов региона. Думаю, что и вам, дорогие друзья, будет интересно послушать ответы на заданные вопросы.
Вячеслав Гладков

Начнётся всё в 14:00. Трансляция будет доступна в социальных сетях главы региона, в том числе и в телеграм-канале «Настоящий Гладков». Также посмотреть трансляцию можно будет с телевизора.  Конференцию покажут на региональных каналах: «Мир Белогорья», «Россия 24» и «Белгород 24».

Напомним, сегодня Вячеслав Гладков отмечает два года руководства Белгородской областью. В этот день в 2020 году Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора нашей области.

Два года с Гладковым: как изменилась Белгородская область
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#Кристина Семенчук#Гладков#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Губернатор#Пресс-конференция#Прямой эфир#Губернатор белгородской области
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