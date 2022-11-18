Вячеслав Гладков проведёт большую пресс-конференцию

В предстоящий понедельник, 21 ноября, глава Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести в прямом эфире масштабную пресс-конференцию.
Давно не отвечал на вопросы журналистов региона. Думаю, что и вам, дорогие друзья, будет интересно послушать ответы на заданные вопросы.
Вячеслав Гладков
Начнётся всё в 14:00. Трансляция будет доступна в социальных сетях главы региона, в том числе и в телеграм-канале «Настоящий Гладков». Также посмотреть трансляцию можно будет с телевизора. Конференцию покажут на региональных каналах: «Мир Белогорья», «Россия 24» и «Белгород 24».
Напомним, сегодня Вячеслав Гладков отмечает два года руководства Белгородской областью. В этот день в 2020 году Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора нашей области.