Вячеслав Гладков проведёт большую пресс-конференцию

Начнётся всё в 14:00. Трансляция будет доступна в социальных сетях главы региона, в том числе и в телеграм-канале «Настоящий Гладков». Также посмотреть трансляцию можно будет с телевизора. Конференцию покажут на региональных каналах: «Мир Белогорья», «Россия 24» и «Белгород 24».