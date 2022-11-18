В Росреестре по Белгородской области определились с новым руководителем

Известно, что Масич работал в этой сфере в течение 20 лет. 11 из них он провёл в ставропольском Росреестре, ещё шесть лет в Чеченской Республике. В 2020 году начал работу в Белгородской области в качестве помощника руководителя, а в 2021 году стал заместителем главы ведомства.