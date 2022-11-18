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В «Чёрную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

Вчера, 15:21
Фото: билайн
С 17 ноября билайн объявляет «Чёрную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина.

Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%. В акции участвует продукция таких компаний: Apple, Samsung, Sony, Lg, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов: от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено. Как и время проведения акции – «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Билайн#Белгородская область#Чёрная пятница#Скидки#Смартфон
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