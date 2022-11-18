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В Белгородскую область после снегопада возвращаются дожди

Вчера, 15:01
Фото: 1MI
19 ноября будет мокрый снег, дождь и туман. Ночью до -9 ˚С, сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородскую область после снегопада возвращаются дожди. В субботу, 19 ноября, в регионе ожидается мокрый снег, дождь, туман и гололёд. Ночью температура опустится до 4–9˚ мороза. Днём ожидается от -1 ˚С до 4 ˚С.

В Белгороде ночью температура опустится до -7 ˚С. Осадков при этом не предвидится. Днём пройдут дожди, а температура поднимется до 2 ˚С. В воскресенье, 20 ноября, в ночное время до -5 ˚С и без осадков. В светлое время суток — мокрый снег и -2 ˚С.

Следующая неделя также начнётся с дождей. В понедельник, 21 ноября, ночью до -2 ˚С, пройдёт мокрый снег. Днём синоптики обещают до 2 ˚С и дождь.  

 

#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды
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