В Белгородскую область после снегопада возвращаются дожди. В субботу, 19 ноября, в регионе ожидается мокрый снег, дождь, туман и гололёд. Ночью температура опустится до 4–9˚ мороза. Днём ожидается от -1 ˚С до 4 ˚С.
В Белгороде ночью температура опустится до -7 ˚С. Осадков при этом не предвидится. Днём пройдут дожди, а температура поднимется до 2 ˚С. В воскресенье, 20 ноября, в ночное время до -5 ˚С и без осадков. В светлое время суток — мокрый снег и -2 ˚С.
Следующая неделя также начнётся с дождей. В понедельник, 21 ноября, ночью до -2 ˚С, пройдёт мокрый снег. Днём синоптики обещают до 2 ˚С и дождь.