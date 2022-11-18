В Белгородскую область после снегопада возвращаются дожди

В Белгороде ночью температура опустится до -7 ˚С. Осадков при этом не предвидится. Днём пройдут дожди, а температура поднимется до 2 ˚С. В воскресенье, 20 ноября, в ночное время до -5 ˚С и без осадков. В светлое время суток — мокрый снег и -2 ˚С.