По информации сервиса World Weather, в декабре в Белгородской области резких перепадов температур не ожидается. Средние значения столбиков термометров будут держаться на отметках от -3 до +2 градусов днём, а ночью — от -7 до -2 градусов. Самой холодной в декабре может стать новогодняя ночь. Синоптики прогнозируют, что 31 декабря температура понизится до 7 градусов мороза.