По предварительной информации синоптиков, зима в текущем году окажется такой же непредсказуемой, как и прошлый сезон. Метеорологи обещают повторение температурных отклонений от нормы в разных областях. В некоторых субъектах смена климата будет достаточно заметной.
С середины ноября столбики термометра постепенно будут показывать отрицательную температуру, но показатели не опустятся ниже средних статистических отметок. До конца декабря прогнозируются частые и обильные осадки, а в январе на большей территории России будет ясно.
Также не будет сильно морозно и в середине сезона. По разным данным, с декабря до середины января будут частые, а местами ещё и продолжительные оттепели. Самая сложная и нестабильная ситуация ожидается в Центральном регионе.
После декабрьских снегопадов и метелей снежный покров долго продержится только в северной части страны. Общее число пасмурных и солнечных дней останется в пределах нормы. Никаких заметных отклонений не будет и со скоростью ветра. Самым холодным будет февраль.
По информации Гидрометцентра, перепады температуры будут плавными. При этом в некоторых регионах первые несколько дней зимы будут прохладными. Но затем прогнозируется потепление на большей части страны.
Опираясь на общие статистические данные, нетипичная погода продержится больше 30 суток. Настоящей морозной зимы следует ожидать ближе ко второй неделе февраля.
Декабрь
В некоторых регионах температура днём и ночью будет чуть выше стандартных норм. В первые недели месяца столбики термометра могут ненадолго опускаться до 18–22 градусов мороза.
В Центральной части и на Западе РФ синоптики не исключают смену погоды. С 15 января возможны обильные снегопады. По прогнозам, в декабре не будет аномальных скачков температуры.
Январь
Несмотря на общее потепление, практически по всей стране ожидаются Крещенские морозы, но насколько сильные, зависит от местности.
Февраль
В некоторых регионах ожидаются традиционные для местностей метели. Ближе к марту погода будет солнечная, с умеренной скоростью ветра. В Центральном регионе и на востоке европейской части РФ в конце зимы днём потеплеет до плюсовых показателей.
По информации сервиса World Weather, в декабре в Белгородской области резких перепадов температур не ожидается. Средние значения столбиков термометров будут держаться на отметках от -3 до +2 градусов днём, а ночью — от -7 до -2 градусов. Самой холодной в декабре может стать новогодняя ночь. Синоптики прогнозируют, что 31 декабря температура понизится до 7 градусов мороза.
В январе морозы окрепнут предварительно до девяти градусов мороза по ночам. Днём будет теплее — до пяти градусов мороза. Теплеть начнёт в феврале. В конце месяца днём температура воздуха прогреется до двух градусов тепла.