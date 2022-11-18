В Белгородской области начали шить маскхалаты для военных

У Вячеслава Гладкова поинтересовались: входят ли в перечень обмундирования военных маскхалаты? Ведь иначе зимой, когда всё вокруг разных оттенков серого, их может увидеть противник.
Если нет, то как они на белом снегу как на ладони будут. Надо об этом позаботиться заранее.
Светлана
По словам губернатора, маскхалаты входят в обмундирование военных. Но Белгородская область решила перестраховаться и начала самостоятельное производство маскхалатов.
На всякий случай мы тоже начали готовиться – начинаем шить (маскхалаты – прим.ред.) на базе одного из белгородских предприятий. Обязательно будем предоставлять нашим военным, если в этом будет необходимость.
Вячеслав Гладков