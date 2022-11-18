В белгородском СП ДСК «Центр» изменились доли владельцев

В СП ДСК «Центр» сменился владелец. 90% доли в УК теперь принадлежит Алексею Лагутину. Остальная доля закреплена за Евгением Сошенко. Изменения действуют с 15 ноября.
Ранее Лагутин владел 90% доли в уставном капитале. В 2020 году Сошенко принадлежало 60% в УК. Также совладельцами компании были Геннадий Вендин и Максим Егоров.
ООО СП ДСК «Центр» зарегистрировано в Белгороде на улице Гостёнской в 2012 году. Компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда на договорной основе. Чистая прибыль организации в 2021 году составила 225 тыс. рублей.