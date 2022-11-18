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В белгородском СП ДСК «Центр» изменились доли владельцев

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
90% доли в УК принадлежит Алексею Лагутину, остальные 10% — Евгению Сошенко, следует из данных СПАРК.

В СП ДСК «Центр» сменился владелец. 90% доли в УК теперь принадлежит Алексею Лагутину. Остальная доля закреплена за Евгением Сошенко. Изменения действуют с 15 ноября.

Ранее Лагутин владел 90% доли в уставном капитале. В 2020 году Сошенко принадлежало 60% в УК. Также совладельцами компании были Геннадий Вендин и Максим Егоров.

ООО СП ДСК «Центр» зарегистрировано в Белгороде на улице Гостёнской в 2012 году. Компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда на договорной основе. Чистая прибыль организации в 2021 году составила 225 тыс. рублей.

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Дск#Управляющая компания#Смена долей владельцев
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