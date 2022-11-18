В Белгороде уборщика подозревают в краже 200 тыс. рублей

55-летний индивидуальный предприниматель, специализирующийся на производстве мебели, обратился за помощью к полицейским Белгорода. По словам мужчины, у него украли 200 тысяч рублей.
Подозревается в краже 28-летний уборщик производства, уроженец Чернянского района. По предварительным данным, белгородец во время уборки кабинета руководителя нашёл под сейфом свёрток с деньгами и решил забрать их. После этого уборщик скрылся и потратил деньги. Правда, 5 тыс. рублей из 200 полиция у белгородца всё-таки забрала.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.