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В Белгороде уборщика подозревают в краже 200 тыс. рублей

Вчера, 15:48
Фото: 1MI
Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД России по Белгородской области.

55-летний индивидуальный предприниматель, специализирующийся на производстве мебели, обратился за помощью к полицейским Белгорода. По словам мужчины, у него украли 200 тысяч рублей.

Подозревается в краже 28-летний уборщик производства, уроженец Чернянского района. По предварительным данным, белгородец во время уборки кабинета руководителя нашёл под сейфом свёрток с деньгами и решил забрать их. После этого уборщик скрылся и потратил деньги. Правда, 5 тыс. рублей из 200 полиция у белгородца всё-таки забрала.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Кража#Подозреваемый#Уборщик
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