Стали известны подробности обстрела села в Белгородском районе

Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область. В этот раз пострадало село Устинка Яснозоренского сельского поселения.
Разрушения различной степени обнаружили в шести домах села. Также мы писали о погибшем 80-летнем местном жителе. Он был во дворе, когда прилетели первые снаряды.
Ещё одна гибель мирного жителя. Никакие слова соболезнований не вернут родным и близким погибшего.
Вячеслав Гладков
Газоснабжение в населенном пункте уже восстановили. Электроснабжением аварийные бригады займутся уже завтра – в светлое время суток.