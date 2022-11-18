Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны подробности обстрела села в Белгородском районе

Вчера, 17:04
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Итоги обстрела села Устинка подвёл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область. В этот раз пострадало село Устинка Яснозоренского сельского поселения.

Разрушения различной степени обнаружили в шести домах села. Также мы писали о погибшем 80-летнем местном жителе. Он был во дворе, когда прилетели первые снаряды.

Ещё одна гибель мирного жителя. Никакие слова соболезнований не вернут родным и близким погибшего.
Вячеслав Гладков

Газоснабжение в населенном пункте уже восстановили. Электроснабжением аварийные бригады займутся уже завтра – в светлое время суток.

Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Снова смерть от обстрела: мужчина погиб в Белгородском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые обстрелы и очередные назначения: чем запомнится пятница белгородцамБелгородцы попросили не использовать СМС для оповещения об обстрелах
#Кристина Семенчук#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Погибшие#Пострадавшие#Повреждение
Подпишитесь
Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки
Сегодня, 10:30
Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев
Сегодня, 11:22
В Белгородской области начали шить маскхалаты для военных
Вчера, 20:37
Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288
Сегодня, 09:47
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Вчера, 14:26
Noize MC признали иноагентом
Вчера, 22:21