Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Славянка» добилась признания незаконным штрафа от налоговой службы

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
Кондитерская фабрика подала иск ещё в прошлом году, после чего рассмотрение дела не раз откладывалось. В ноябре 2022 года Арбитражный суд Белгородской области постановил назначенный ранее «Славянке» штраф отменить, следует из картотеки дел.

В феврале 2021 года начальник Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Белгородской области постановил привлечь АО «Кондитерская фабрика „Славянка“» к административной ответственности. Штраф в 40 тыс. рублей компании выписали по статье за несоблюдение установленного порядка представления отчётов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).

«Славянка» в марте 2021 года обратилась в суд. Кондитерская фабрика требовала признать постановление налоговой инспекции незаконным и отменить его, прекратить производство по административному делу и освободить от наказания в том случае, если суд придёт к выводу о наличии в действиях заявителя состава правонарушения.

Рассмотрение иска не раз откладывалось. В июле 2021 года налоговая инспекция направила ходатайство о приостановлении производства по делу, суд его удовлетворил. Вернулись к рассмотрению уже в 2022 году.

В ноябре Арбитражный суд Белгородской области решил полностью удовлетворить требования «Славянки». Постановление о привлечении компании к административной ответственности признали незаконным. Решение может быть обжаловано. 

Аналогичным образом завершились и рассмотрения заявлений в арбитраж по ещё четырём идентичным делам.

Напомним, что проверку соблюдения валютного законодательства в отношении Славянки» налоговики провели в ноябре 2021 года. Инспекторы установили, что 27 октября 2020 года компания открыла за пределами РФ счета в швейцарском банке, но уведомления об их открытии предоставила в январе 2021 года.

«Славянка» оспаривает штрафы налоговой за нарушения при открытии счетов в Швейцарии
Узнать подробнее
Читайте также:
«Славянка плюс» выиграла суд у налоговой из-за спора о переводе в Швейцарию 26 млн $«Славянка» оспаривает штрафы налоговой за нарушения при открытии счетов в ШвейцарииБелгородская «Славянка» не смогла оспорить штраф за нарушения при открытии счетов
#Инна Рогова#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Славянка#Налоговая#Арбитражный суд#Штраф#Есть повод
Подпишитесь
Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел
Сегодня, 15:04
Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей
Сегодня, 10:37
Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки
Сегодня, 11:35
«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»
Сегодня, 12:29
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Сегодня, 14:26
За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей
Сегодня, 14:19