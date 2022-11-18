«Славянка» добилась признания незаконным штрафа от налоговой службы

«Славянка» в марте 2021 года обратилась в суд. Кондитерская фабрика требовала признать постановление налоговой инспекции незаконным и отменить его, прекратить производство по административному делу и освободить от наказания в том случае, если суд придёт к выводу о наличии в действиях заявителя состава правонарушения.