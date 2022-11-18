«Славянка» добилась признания незаконным штрафа от налоговой службы

В феврале 2021 года начальник Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Белгородской области постановил привлечь АО «Кондитерская фабрика „Славянка“» к административной ответственности. Штраф в 40 тыс. рублей компании выписали по статье за несоблюдение установленного порядка представления отчётов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).
«Славянка» в марте 2021 года обратилась в суд. Кондитерская фабрика требовала признать постановление налоговой инспекции незаконным и отменить его, прекратить производство по административному делу и освободить от наказания в том случае, если суд придёт к выводу о наличии в действиях заявителя состава правонарушения.
Рассмотрение иска не раз откладывалось. В июле 2021 года налоговая инспекция направила ходатайство о приостановлении производства по делу, суд его удовлетворил. Вернулись к рассмотрению уже в 2022 году.
В ноябре Арбитражный суд Белгородской области решил полностью удовлетворить требования «Славянки». Постановление о привлечении компании к административной ответственности признали незаконным. Решение может быть обжаловано.
Аналогичным образом завершились и рассмотрения заявлений в арбитраж по ещё четырём идентичным делам.
Напомним, что проверку соблюдения валютного законодательства в отношении Славянки» налоговики провели в ноябре 2021 года. Инспекторы установили, что 27 октября 2020 года компания открыла за пределами РФ счета в швейцарском банке, но уведомления об их открытии предоставила в январе 2021 года.