Шандалович: Правительство Карелии сэкономило деньги для семей мобилизованных

Шандалович подчеркнул, что в текущем году парламент остался верен традиции обсуждения бюджетного проекта не только на Комитете по бюджету и налогам, но также на каждом профильном комитете. Так, становится возможным принятие выверенных решений, что особенно актуально в настоящее время с учетом непростой геополитической ситуации и сильнейшего санкционного давления. Невзирая на объективные сложности, проект бюджета, по словам Шандаловича, демонстрирует достаточную устойчивость.