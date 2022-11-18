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Шандалович: Правительство Карелии сэкономило деньги для семей мобилизованных

Вчера, 20:29
Фото: 1MI
На заседании Законодательного собрания Карелии парламентарии внесли поправки в региональный бюджет. Остальные депутаты выразили поддержку данной инициативе.

Согласно нововведению, 400 тыс. рублей, сэкономленных Заксобранием республики путем выхода из состава участников Парламентской конференции Балтийского моря, направят семьям мобилизованных жителей Карелии. Об этом пишет karelinform.ru.

 

Авторами инициативы выступили депутаты: Элиссан Шандалович, Марина Гуменникова, Алексей Хейфец, Ольга Шмаеник, Ирина Кузичева, Леонид Лиминчук, Сергей Шугаев и Галина Гореликова.

 

Элиссан Шандалович, глава Заксобрания Карелии, сообщил о своей убежденности в правильности принятого решения касаемо того, чтобы покинуть европейскую площадку, демонстрирующую русофобские настроения. Сэкономленные на взносах за участие в Парламентской конференции средства будут направлены тем, кто больше в них нуждается, — семьям мобилизованных жителей Карелии. 

 

Также в ходе заседания депутаты предложили увеличить доходную и расходную части бюджета на 2022 год на 723,5 млн рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений.

Было подсчитано, что совокупный объем доходов составил 74,9 млрд рублей, расходная часть составила 81,9 млрд рублей. Что касается дефицита, то он не изменился и остался равным 7 млрд рублей.

 

Кроме того, депутатами был принят в первом чтении проект бюджета Карелии на будущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В рамках проекта бюджета региона планируются доходы в размере 76,2 млрд рублей и расходы в объеме 80 млрд рублей, планируемый дефицит составляет 3,8 млрд рублей. 

 

В числе приоритетных направлений — оплата труда сотрудников бюджетных предприятий, соцподдержка населения, реализация нацпроектов и новых программ, касающихся сферы инвестиций и развития региональной инфраструктуры. Социальная сфера составит 65% общего бюджета.

 

На модернизацию сферы здравоохранения планируется выделить 13,8 млрд рублей, на развитие отрасли образования - 17,1 млрд рублей, на соцзащиту населения - 12,9 млрд рублей, на модернизацию транспортной системы - 12,6 млрд рублей.

 

Шандалович подчеркнул, что в текущем году парламент остался верен традиции обсуждения бюджетного проекта не только на Комитете по бюджету и налогам, но также на каждом профильном комитете. Так, становится возможным принятие выверенных решений, что особенно актуально в настоящее время с учетом непростой геополитической ситуации и сильнейшего санкционного давления. Невзирая на объективные сложности, проект бюджета, по словам Шандаловича, демонстрирует достаточную устойчивость.

 

Спикер парламента также отметил, что по отдельным направлениям вопросы остаются, и заявил о необходимости продолжения работы над проектом бюджета вместе с правительством республики. Поправки к законопроекту должны быть доработаны к 28 ноября.

#Общество
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