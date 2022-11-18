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Руководитель Белгорблагоустройства продержался на посту год

Сегодня, 07:16
Фото: Страница Белгорблагоустройства во "ВКонтакте"

В Белгорблагоустройстве сменился руководитель

Свой пост покинул Максим Арабинский. Ранее он работал в БИК вместе с экс-мэром Белгорода Антоном Ивановым. Информацию подтвердили в городской администрации.

Генеральный директор Белгорблагоустройства Максим Арабинский покинул свою должность по собственному желанию. Ранее он работал в БИК, которую возглавлял экс-градоначальник областного центра Антон Иванов.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Максим Арабинский стал руководить городским коммунальным предприятием с 10 ноября 2021 года. До него обязанности руководителя исполнял Андрей Смирнов.

По информации городских властей, исполняющим обязанности гендиректора Белгорблагоустройства назначили Евгения Жигалова.

Фото: Мэрия Белгорода

В 2009 году он окончил БГТУ имени В. Г. Шухова по специальности «инженер подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».

В Белгорблагоустройстве работает с 2008 года. Его карьера начиналась с должности рабочего, потом он стал мастером санитарной уборки, был начальником эксплуатационно-дорожной службы. С июня 2022 года работал заместителем гендиректора по благоустройству.

 

 

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