Российский автопром: зачем имитируют его «возрождение»

«Соллерс Авто» на Дальнем Востоке собирается возобновить работу в следующем году. Ранее здесь собирали автомобили Mazda, но чем их заменят — неизвестно. Планируется и старт сборки электромобилей с аккумуляторами от «Росатома». Наименования будущих партнёров сборочные предприятия не раскрывают, но эксперты уверены, что это могут быть только китайские компании. Других вариантов нет.