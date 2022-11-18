Российский автопром: зачем имитируют его «возрождение»

Глава Минпромторга Денис Мантуров отчитался перед Путиным и заявил, что российские производители наращивают объёмы производства, а ситуация на рынке стабилизируется. Как выяснили в редакции, эти утверждения далеки от реальности.
Тем временем российские производители производят только «Автоваз» — и то в упрощённой комплектации. Занимаются производством «Evolute» из Липецка и китайского «Haval», собираемого в Туле. Последний договорился с Минпромторгом и формально считается российским производителем.
В России прекратилась сборка 13 марок автомобилей, а за девять месяцев текущего года продажи новых авто сократились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Веру в светлое будущее подогревают только заявления сборочных предприятий. Они обещают запустить конвейеры с новыми моделями.
«Соллерс Авто» на Дальнем Востоке собирается возобновить работу в следующем году. Ранее здесь собирали автомобили Mazda, но чем их заменят — неизвестно. Планируется и старт сборки электромобилей с аккумуляторами от «Росатома». Наименования будущих партнёров сборочные предприятия не раскрывают, но эксперты уверены, что это могут быть только китайские компании. Других вариантов нет.
В сентябре в РФ на учёт поставили 9,7 тыс. китайских авто — 22% от новых зарегистрированных машин. При этом отечественная Lada составить конкуренцию им пока не может. Оставшиеся авто из Европы, Кореи и Японии стоят значительно дороже, но их запаса хватит максимум на четыре месяца.
Уговорить Китай на локальную сборку тоже маловероятно. Производители хотят взаимодействовать с покупателями напрямую, без посредников. Так что пока остаётся только импорт. Возможна только так называемая «отвёрточная» сборка. Так произошло с электромобилями «Evolute», которые лишь формально собирают в России.
Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков считает, что проблема в ограниченности рынка. По его словам, вопрос состоит в спросе. Китайский автопром столкнётся с оттоком желающих купить новые автомобили из-за снижения покупательной способности россиян.
Другие эксперты уверяют, что создать полноценное производство в сжатые сроки не представляется возможным. Именно поэтому по дальневосточному «Соллерсу» пока нет понимания перспектив. Тем временем китайские производители как приходят на рынок, так и с лёгкостью могут его покинуть.